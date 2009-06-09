سرمایه گذاری 32 میلیارد ریالی برای اجرای پروژه موزه روستایی گیلان

محمود طالقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موزه میراث روستایی گیلان اولین اکو موزه ای است که در رابطه با معرفی تاریخچه و نوع فرهنگ و زندگی مردم در فضای باز ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: در این موزه معیشت، کار، مسکن، صنایع دستی و انواع فضاهایی که در یک حوزه خانوادگی وجود دارد بازسازی و به نمایش در آمده است.

مدیر موزه میراث روستایی گیلان بیان داشت: این موزه در زمینی به مساحت 260 هکتار در پارک جنگلی سراوان شهرستان رشت در دست اجراست.

وی گفت: فاز مطالعات مقدماتی این پروژه از اوایل سال 1381 آغاز و در اردیبهشت ماه 1384 اولین کارگاه این طرح یعنی حوزه فرهنگی و معماری جلگه شرق سپید رود راه‌ اندازی شد.

طالقانی اظهار داشت: برپایه مطالعات مردم شناسی و معماری 9 حوزه فرهنگی و معماری در گیلان شناسایی و برای هر یک از آنها مکان ویژه ای در محل موزه در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: احیای صنایع دستی گیلان و وارد کردن محصولات آن به چرخه مصرف خانوارها، زنده سازی حرفه های بومی و سنتی، ساخت و سازهای معماری قدیمی از دستاوردهای این پروژه است.

مدیر موزه روستایی گیلان با اعلام اینکه تاکنون 250 هزار نفر از این موزه بازدید کرده اند که در تاریخ موزه و موزه داری استان اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است، عنوان کرد: در تعطیلات نوروزی سال 88 بیش از 21 هزار نفر از این موزه بازدید داشته اند.

طالقانی ادامه داد: همچنین این موزه تاکنون 100 فرصت شغلی ایجاد کرده و بیش از 80 نفر به طور مستقیم با این مجموعه همکاری دارند.

وی در ادامه از اجرای طرح تبیین سند ملی و راهبردی موزه های روستایی، اکو موزه ها و موزه های عشایری کشور خبر داد و یادآور شد: در این سند کلیه حوزه های زیستگاهی، فرهنگی و معماری کشور شناسایی و معرفی می شوند.