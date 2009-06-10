رئیس جمهور آینده باید از قدرت اجرایی بالایی برخوردار باشد

ابراهیم عبدالرزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: باتوجه به توصیه های دینی و تاکیدات اسلامی شاید مهمترین ویژگی یک رئیس جمهور صداقت او باشد زیرا در کنار صداقت بسیاری از مسائل حل می شود و شاید خیلی از مشکلات نیز ایجاد نشود.

وی افزود: وقتی مردم ببینند که رئیس دولت آنها صادق است به او اعتماد بیشتری می کنند و در کنار دولت بدون توجه به شایعات همکاری خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات میرحسین موسوی در استان قزوین یادآور شد: ما این روزها آمارهای متناقضی از منابع رسمی کشور می شنویم و نمی دانیم چرا اینها با هم متفاوت است و شائبه عدم صداقت برای مردم پیش می آید بنابراین باید شفافیت را در دوره های بعدی مد نظر قرار دهیم و رئیس جمهور را در دادن اطلاعات دقیق که کارشناسان نیز به آن ایراد نگیرند، موظف بدانیم.

عبدالرزاقی در خصوص مشکلات استان نیز گفت: مهمترین مشکل استان کارخانه های بحرانی و مشکل دار هستند و امروز کارگران زیادی دچار مشکلات جدی معیشتی هستند که باید برای آنها اقدام مناسبی کرد.

وی اضافه کرد: کمبود آب در دشت قزوین جدی است و اگر برای تامین و انتقال آب الموت رود به قزوین اقدام نشود در آینده نزدیک با بحران کم آبی در استان مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به قابلیتهای بخش گردشگری استان اظهار داشت: از این همه قابلیت گردشگری استان می توان برای رونق اقتصادی بهره برد اما هنوز برای ساخت هتل در قزوین مشکل داریم و نتوانسته ایم آن را حل کنیم.

وی رکود اقتصادی و مشکلات کسبه و صنوف مختلف تولیدی را از مشکلات و احداث متروی هشتگرد به قزوین را از دیگر ضروریات و نیازهای استان ذکر کرد و گفت: امید است رئیس جمهور آینده نسبت به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور و نیز تسریع در حل مشکلات استان قزوین اقدام کند.