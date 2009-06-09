حمایت شورای همکاری خلیج فارس از حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، عبدالرحمن العطیه روز گذشته در پایان نشست شورای همکاری خلیج فارس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه امارات گفت: وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روزگذشته خود در ریاض تاکید کردند که مسئله هسته ای ایران باید از طریق صلح آمیز حل و فصل شود و در عین حال از رایزنی های موجود بین ایران و کشورهای غربی استقبال کردند.

در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعای واهی امارات را درباره مالکیت جزایر سه گانه ایرانی تکرار کرد. درباره مسئله فلسطین هم شورای همکاری خلیج فارس در یکصد و یازدهمین نشست خود ، رژیم صهیونیستی را به تعهد به اصل تشکیل دو دولت و عقب نشینی کامل از اراضی اشغالی فلسطینی و همچنین بلندیهای جولان و دیگر سرزمین های عربی اشغال شده در جنوب لبنان فراخواند.

در ادامه این شورا از همه گروه های فلسطینی خواست تا برای پایان دادن به گفتگوها و رسیدن به دولت وحدت ملی فلسطینی تلاش کنند.

درپایان نیز اعضای شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان ابراز امیدواری کردند که این مسئله موجب برقراری امنیت و ثبات و آرامش در این کشور شود.