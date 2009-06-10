صداهایی که در آب می خوانند/ کنسرتهای رایگان زیر پل خواجو

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هرچند امروز دیگر ساز زنده رود، کوک نیست تا صداهای زیر و بم خواجو را به آغوش کشد اما او همچنان در فراق این یار زنده می خواند: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / ازاین باد گر نظر خواهی چراغ دل برافروزی /غروب های پل خواجو حس غریبی دارد. صداها در هم آمیخته است. اینجا دیگر خواندن در دستگاه شور و یا اصفهان مطرح نیست بلکه هر کس برای دل خود می خواند و این عناصر طبیعی و دیواره های پل هستند که به صداها ارزش می دهند. همچنین توریستهای خارجی مبهوت و حیرت زده، چون یک جاذبه گردشگری از این هنر دیرینه اصفهان فیلمبرداری می کنند. دقایقی گوش به صدای آواز پیرمردی می سپاری که تصنیف هایی را از هنرمندان قدیم اصفهان می خواند و یاد آنها را زنده می دارد. طبع صدا حسود است و این حسادت تو را نیز به جمع خوانندگان پل خواجو دعوت می کند تا هم صدایت را به نمایش بگذاری و هم خود به آرامش برسی.

اینجا کنسرت ها رایگان است

به گزارش مهر، آوازخوانی زیر پلهای تاریخی اصفهان از زمان اساتید بزرگی چون تاج، طاهرزاده و....مرسوم بوده و تا کنون نیز این سنت در میان شهروندان هنرمند ادامه دارد.

خانواده ها بر روی سکوهای پل خواجو می نشینند تا هم از خنکای پل لذت ببرند وهم با شنیدن صدای هنرمندان خوش ذوق اصفهانی از به اصطلاح کنسرت های رایگانی که جای آنان در شهر خالی است بهره گیرند.

سعید لاهیجی از جوانانی است که بیشتر غروبها زیر پل خواجو می آید و آواز می خواند و به گفته خودش از بد روزگار، صدایش مخاطبان بسیاری دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشتر دوست دارم در تنهایی بخوانم به همین دلیل زمان هایی را به خواجو می آیم که تقریبا پل خلوت باشد.

لاهیجی افزود: وقتی آواز به پایان می رسد می بینم بسیاری از افراد صدایم را با موبایل هایشان ضبط کرده اند.

وی گفت: سالهای گذشته که رودخانه خشک نبود مردم به عشق زاینده رود روی پله های پل می نشستند و به آوازها گوش می دادند اما امروز که دیگر آب هم نیست.

ناصر جمشید فر از دیگر آوازخوان های پل خواجو است که بیشتر به خواندن اشعار سعدی علاقه دارد.

وی گفت: پل خواجو به دلیل اکویی که دارد صدای افراد را به خوبی نشان می دهد و بهترین مکان برای رشد استعدادهای آوازخوانی است.

وی افزود: آوازخوانی زیر این پل حس خاصی دارد که من آن را در هیچ مکان دیگری تجربه نکرده ام.

این شهروند اصفهانی بیان داشت: در گذشته اساتید بزرگی در زمینه آواز در اصفهان، پلهای شهر را برای تمرین انتخاب می کردند و این یک سنت است که نسل جدید باید آن را ادامه دهد.

آوازه خوان ها سد معبر کرده اند

اما اواخر سال گذشته اعضای شورای شهر اصفهان به آوازه خوانی زیر پل های شهر به دلیل تجمع مردم اعتراض کردند و آن را نوعی سد معبر دانستند که شان اصفهان را زیر سوال برده و موجب حاشیه ای مانند کیف قاپی، جیب زنی و.... می شود و از شهرداری و نیروی انتظامی خواستند تا هرچه سریع تر از ادامه این روند جلوگیری کنند.

همان زمان یکی از روزنامه های محلی اصفهان نیز تیتری با عنوان "پل های تاریخی شهر در سلطه آوازه خوان ها، آبروی اصفهان در خطر است"منتشر کرد.

آری پیرمردهای هنرمند و جوانان خوش صدای اصفهانی که به دنبال حفظ سنت بزرگان که مایه مباهات اصفهان است، بودند به ایجاد مزاحمت برای دیگران محکوم شدند.

در همین رابطه غلامرضا شیران از اعضای شورای شهر اصفهان که آوازه خوانی زیر پل های شهر را نوعی معرکه گیری دانست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه برخی از افراد در محل پلهای تاریخی اصفهان وجهه فرهنگی شهر را با عنوان آوازه خوان از میان برده اند.

وی با بیان اینکه اعتراضش بیشتر نسبت به حاشیه های اینگونه برنامه ها به ویژه در پل خواجو است، افزود: این پلها به گردش خانواده ها اختصاص دارد اما برخی از افراد مجهول الهویه در این مکانها تجمع کرده و مانع از آسایش شهروندان می شوند.

این عضو شورای شهر اصفهان اظهار داشت: بیشتر تجمعهایی که زیر پل صورت می گیرد شبیه به معرکه گیری است که باعث حاشیه هایی مانند دزدی و مزاحمت می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آوازه خوانی زیر پل های شهر از گذشته بوده و مربوط به امروز نیست، افزود: اگر قرار است در این مکانها هنری ارائه شود باید در چارچوب خاصی باشد و برای جلوگیری از هر حاشیه ای لازم است اینگونه برنامه ها توسط نیروی انتظامی و اکیپهای سد معبر شهرداری مدیریت شوند.

حاشیه ها را با وضع قوانین از میان ببرید

اگر قرار است هنر فدای حاشیه ها شود باید بازارها را تعطیل کرد زیرا که حاشیه ها در کوچه و بازار نیز مشاهده می شود.

تنها وارث مکتب اصفهان و شاگرد استاد تاج در این زمینه در گفتگو با مهر اظهار داشت: به یاد می آورم که استاد خوانساری، تاج و طاهرپور هرکدام روی یکی از پلهای خواجو، چوبی و سی و سه پل می ایستادند و تصنیف هایی را در جواب یکدیگر می خواندند.

استاد شاه زیدی نیز در این خصوص افزود: در گذشته مانند امروز نبود که یکی پاپ بخواند و دیگری تصنیف، بلکه تمام اساتید تصنیف می خواندند و صدای آنها از سی و سه پل تا پل چوبی منعکس می شد.

این استاد آواز اصفهان که در آستانه ورود به هفتمین دهه زندگی خود است، اظهار داشت: من چندان اهل زیر پل رفتن نیستم و هر زمان هم از آن مکان عبور می کنم برای اینکه مزاحم خواندن جوانان نباشم سریع رد می شوم.

وی گفته اعضای شورای شهر اصفهان در خصوص حاشیه های آوازه خوانی زیر پل های شهر را بی پایه و اساس دانست و تصریح کرد: خواندن زیر پل بیشتر برای تمرین و یا رفع خستگی است و اگر این افراد هم نخوانند باز هم کیف دزد وجود دارد.

این استاد آواز در اصفهان، گفته یاد شده اعضای شورای شهر را محکمه پسند ندانست و ادامه داد: اگر رئیس شورای شهر اصفهان را ببینم به وی خواهم گفت که "حسن شان شما اجل از بیان این موارد است".

شاه زیدی بیان داشت: اگر قرار است حاشیه ای نباشد چرا در سطح شهر قوانینی وضع نمی کنند تا این حاشیه ها مشاهده نشود.

همچنین ناهید دایی جواد، از دیگر اساتید آوازاصفهان گفت: خواندن آواز زیر پل های تاریخی شهر در اصفهان یک سنت است.

وی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: به نقل از پدرم شنیده ام که وقتی استاد تاج روی پل خواجو تصنیف هایی را می خواند صدای او از سی و سه پل به گوش می رسید. این استاد با تجربه آواز در اصفهان افزود: فضای پل خواجو و اکوی آن خواننده را به وجد می آورد و مردم اصفهان نیز به شنیدن آواز از قدیم علاقه مند بوده اند. وی تصریح کرد: همه نمی توانند چندین میلیون تومان هزینه کرده و سی دی درست کنند بلکه برخی دوست دارند آزادانه بخوانند و صدایشان را به آب بیاندازند تا زیرو بم آن مشخص نباشد. دایی جواد افزود: مردم اصفهان خود هنرمند هستند و می توانند قضاوت کنند و صداهای خوب را از بد تشخیص دهند. این استاد آواز در اصفهان بیان داشت: صداهای خوب می توانند تشویق شوند و به مرحله ای برسند و یادمان نرود که تمام اساتید آواز، حداقل یک بار را زیر پل های شهر خوانده اند.

با آوازه خوانی مشکلی نداریم

بارها مشاهده شده که نیروی انتظامی اصفهان نیز برای جلوگیری از حاشیه ها از هرگونه اوازخوانی در زیر پل خواجو جلوگیری می کند.

در همین رابطه سید مجید خوانساری، رئیس پلیس کلانشهر اصفهان به در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آوازه خوانی زیر پلهای تاریخی شهر به ویژه خواجو از گذشته بوده و تاکنون نیز مشاهده می شود.

وی افزود: ما با لفظ آوازه خوانی مشکلی نداریم اما باید توجه داشته باشیم که پارک و پل های تاریخی شهر برای استفاده تمام شهروندان به ویژه خانواده ها است و نباید به قشر خاصی تعلق گیرد.

رئیس پلیس اصفهان اظهار داشت: متاسفانه گزارشاتی وجود دارد که برخی افراد برای رسیدن به مقاصد شوم خود با عنوان اینکه آوازه خوان هستند و یا شاهد اجرای این برنامه ها، دست به اقداماتی می زنند که در شان نظام اسلامی نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد از اجرای اینگونه برنامه ها در زیر پل های شهر سوء استفاده می کنند.

خوانساری تصریح کرد: تاکنون برخورد ما با اینگونه تجمع ها قضایی و یا انتظامی نبوده و تنها به ارشاد افراد ختم شده است.

به گزارش مهر در هر صورت، اصفهان مهد پرورش هنرمندان بزرگی بوده است و هنوز استعدادهای بسیاری در این شهر کشف نشده و شاید بتوان به دور از هرگونه حاشیه ای سنت گذشتگان این شهر را که امروز شکل جاذبه توریستی یافته است، ادامه داد و به کشف و پرورش استعدادهای شهر زیبای اصفهان پرداخت.