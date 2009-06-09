به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم اکبر عالمی درباره "نادر ابراهیمی و سینما"، شکور لطفی درباره "جستار مفاهیم و موارد اجتماعی، سیاسی و مردمی در آثار نادر ابراهیمی" و عباس محمدی، رئیس انجمن کوهنوردان با موضوع "نادر ابراهیمی و کوه" سخنرانی میکنند.
نمایش فیلمهای "مراسم تشییع پیکر نادر ابراهیمی"، "سخنرانی زندهیاد اکبر رادی درباره ابراهیمی"، کلیپ "هجرت با شعر و تصاویر نادر ابراهیمی و رضا رویگری" و کلیپهای دیگر از جمله دیگر برنامههای این مراسم است.
در پایان مراسم نیز محمد نوری سرود "سفر برای وطن" را اجرا خواهد کرد.
نادر ابراهیمی در 14 فروردینماه سال ١٣١۵ در تهران بهدنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در این شهر گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس گرفت.
ابراهیمی در سال ١٣۴٢ نخستین کتاب خود را با عنوان "خانهای برای شب" بهچاپ رساند که داستان "دشنام" در آن با استقبالی چشمگیر مواجه شد. تا سال ١٣۸٠ علاوه بر صدها مقاله تحقیقی و نقد، بیش از صد کتاب از او چاپ و منتشر شده است که دربرگیرنده داستان بلند (رمان) و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینههای گوناگون است. ضمن آنکه چند اثرش به زبانهای مختلف دنیا برگردانده شده است.
این نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت حرفهای خود را در زمینه ادبیات کودکان، با تاسیس "مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان" ـ با همکاری همسرش ـ در آن مؤسسه متمرکز کرد. این مؤسسه به منظور مطالعه در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برپا شد و فعالیتش را در حیطه نوشتن، چاپ و پخش کتاب، نقاشی، عکاسی، و پژوهش درباره خلقوخو، رفتار و زبان کودکان و نیز بررسی شیوههای یادگیری آنان دنبال کرد. این فعالیتها موجب شد موسسه همگام با کودکان و نوجوانان به عنوان "ناشر برگزیدهی آسیا" و "ناشر برگزیده نخست جهان" را از جشنوارههای آسیایی و جهانی تصویرگری کتاب کودک انتخاب شود.
ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان، جایزه نخست "براتیسلاوا"، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را هم دریافت کرده است. او همچنین عنواننویسنده برگزیده ادبیات داستانی ٢٠ سال بعد از انقلاب را بهخاطر داستان بلند و هفتجلدی "آتش بدون دود" بهدست آورده است.
وی سرانجام در 16 خرداد ماه سال گذشته پس از تحمل سالها بیماری درگذشت.
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