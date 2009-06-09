تنها 10 درصد روستاهای درگز از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در درگز، محمدعلی دلاور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شهرستان درگز 150 روستا وجود دارد که متاسفانه با وجود دو خط لوله گاز سرخس و ترکمنستان تنها 15 روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

نماینده مردم درگز در مجلس تصریح کرد: با پیگیری های به عمل آمده قراراست در سال جاری تعدادی از روستاهای منطقه به شبکه گازرسانی متصل شوند.

وی با انتقاد از کمبود تجهیزات و وسایل ورزشی در درگز اظهار داشت: متاسفانه شهرستان درگز با وجود 85 هزار نفر جمعیت فاقد استخر و سالن های ورزشی مجهز است به طوری که سرانه ورزشی این شهرستان نسبت به شهرستانهای همجوار کمترین رقم را به خود اختصاص داده است.

دلاور از ساخت گود کشتی در شهرستان درگز خبر داد وافزود: با توجه به اینکه ورزش کشتی یکی از ورزش های مورد علاقه مردم منطقه است اما این منطقه از نبود گود کشتی مناسب رنج می برد که با پیگیری های انجام شده در آینده نزدیک شاهد ساخت آن خواهیم بود.

وی در خصوص تجهیز شهرستان درگز به فاضلاب شهری گفت: طرح فاضلاب شهری توسط کارشناسان در حال مطالعه قرار دارد که امیدواریم هر چه سریعتر این مهم عملیاتی شود.

دلاورادامه داد: همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با خرید حمام تاریخی در وسط شهر درگز موزه مردم شناسی را با توجه به پیشینه درخشان این منطقه راه اندازی خواهد کرد.