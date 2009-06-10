شناختی از تیراندازان آسیا نداریم/ نوجوانان نیاز به تجربه دارند

یوسف آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولین حضور تیراندازان نوجوان در بازیهای آسیایی سنگاپور، گفت: رقابتهای آسیایی نوجوانان برای اولین بار از سوی شورای المپیک این قاره در تقویم آسیایی قرار گرفته و هیچ کشوری از وضعیت تیم های شرکت کننده شناختی ندارد.

وی افزود: حتی اگر به سوابق رقابتهای تیراندازی در جهان نیز نگاه کنیم می بینیم که تاکنون مسابقات تیراندازی در سطح نوجوانان برگزار نشده است، با این شرایط هیچ پیش بینی درخصوص نتایج نمی توان کرد اما امیدواریم بتوانیم نتیجه ایده آلی را کسب کنیم.

مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: تیراندازان برتر توسط کمیته فنی از بین 40 تیرانداز حاضر در اردوهای طرح استعدادیابی انتخاب شده و اردوها و برنامه های بسیار خوبی را هم تا این زمان پیگیری کرده اند.

وی با بیان اینکه تیراندازان نوجوان نیز به کسب تجربه در میادین بین المللی دارند گفت: با هماهنگی کمیته ملی المپیک یک اردوی تدارکاتی پیش از اعزام به این رقابتها در تایلند برنامه ریزی شده که هشت تیرانداز دختر و پسر کشورمان 28 خرداد ماه برای برپایی یک اردوی تدارکاتی عازم بانکوک می شوند.

آجرلو تصریح کرد: حضور در این اردوی تدارکاتی و بازیهای آسیایی سنگاپور زمینه بسیار خوبی برای کسب تجربه و نزدیک شدن تیراندازان ما به سطح آسیا فراهم می کند.