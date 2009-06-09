مدال آور المپیک نیز باید از رقابتهای انتخابی معاف می شد

سلمان قادری نایب رئیس هیئت کشتی مازندران درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: من به شخصه با معاف شدن کشتی گیران از رقابتهای انتخابی موافق نیستم زیرا معتقدم تمام موجودیت کشتی ایران باید در این رقابتها شرکت می کردند.

وی گفت: مسلما کسب مدال برنز المپیک به مراتب از کسب مدال طلای آسیا با ارزش تر است و اگر کادر فنی پنج کشتی گیر طلایی آسیا را از رقابتهای انتخابی معاف کرد این حق محمدی بود که از رقابتهای انتخابی تیم ملی معاف شود.

قادری تصریح کرد: مراد محمدی دارنده مدال برنز وزن 60 کیلو گرم رقابتهای کشتی آزاد المپیک پکن به سختی تمرین می کند و اینطور که من شنیده ام وی قصد خداحافظی از دنیای کشتی را ندارد ولی از برخی برخوردارهای سلیقه ای ناراحت است.