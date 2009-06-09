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۱۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

قادری در گفتگو با مهر:

مدال آور المپیک نیز باید از رقابتهای انتخابی معاف می شد

مدال آور المپیک نیز باید از رقابتهای انتخابی معاف می شد

نایب رئیس هیئت کشتی مازندران گفت: کادر فنی باید سید مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک را نیز از رقابتهای انتخابی معاف می کرد.

سلمان قادری نایب رئیس هیئت کشتی مازندران درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: من به شخصه با معاف شدن کشتی گیران از رقابتهای انتخابی موافق نیستم زیرا معتقدم تمام موجودیت کشتی ایران باید در این رقابتها شرکت می کردند.

وی گفت: مسلما کسب مدال برنز المپیک به مراتب از کسب مدال طلای آسیا با ارزش تر است و اگر کادر فنی پنج کشتی گیر طلایی آسیا را از رقابتهای انتخابی معاف کرد این حق محمدی بود که از رقابتهای انتخابی تیم ملی معاف شود.

قادری تصریح کرد: مراد محمدی دارنده مدال برنز وزن 60 کیلو گرم رقابتهای کشتی آزاد المپیک پکن به سختی تمرین می کند و اینطور که من شنیده ام وی قصد خداحافظی از دنیای کشتی را ندارد ولی از برخی برخوردارهای سلیقه ای ناراحت است.

کد مطلب 893491

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