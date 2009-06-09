سیاست مالی اوباما برای آمریکا خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، روپرت مردوخ مالک استرالیایی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، تی وی استار و چند رسانه مهم دیگر که در عالم رسانه از او به عنوان "غول رسانه ای" نام برده می شود در گفتگو با شبکه "فاکس بیزنس" سیاست های مالی باراک اوباما را برای آمریکا خطرناک توصیف کرد.

وی گفت: سیاست اوباما که طرفدار افزایش دخالت دولت در امور مالی است می تواند به سیستم بازار آزاد آمریکا آسیب بزند و این مسئله خطرناک است.

وی افزود: من فکر می کنم که اوباما خود را رئیس جمهوری برای تغییر و دخالت بیشتر دولت می داند و او این را مخفی نکرده و این خطرناک است.

مردوخ گفت: همچنین به عقیده من رئیس جمهوری آمریکا خود را یک چپگرای عمل گرا معرفی خواهد کرد، اما او در این زمینه یک افراط گرا نیست.