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۱۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

مالک شبکه فاکس نیوز :

سیاست مالی اوباما برای آمریکا خطرناک است

سیاست مالی اوباما برای آمریکا خطرناک است

مالک شبکه فاکس نیوز و چند شبکه تلویزیونی دیگر سیاست باراک اوباما را برای ایالات متحده خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روپرت مردوخ مالک استرالیایی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، تی وی استار و چند رسانه مهم دیگر که در عالم رسانه از او به عنوان "غول رسانه ای" نام برده می شود در گفتگو با شبکه "فاکس بیزنس" سیاست های مالی باراک اوباما را برای آمریکا خطرناک توصیف کرد. 

وی گفت: سیاست اوباما که طرفدار افزایش دخالت دولت در امور مالی است می تواند به سیستم بازار آزاد آمریکا آسیب بزند و این مسئله خطرناک است.

وی افزود: من فکر می کنم که اوباما خود را رئیس جمهوری برای تغییر و دخالت بیشتر دولت می داند و او این را مخفی نکرده و این خطرناک است.

مردوخ گفت: همچنین به عقیده من رئیس جمهوری آمریکا خود را یک چپگرای عمل گرا معرفی خواهد کرد، اما او در این زمینه یک افراط گرا نیست.

کد مطلب 893495

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