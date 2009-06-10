به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان پیش از سفر به برزیل اردوی ششم خود را با 16 بازیکن در تهران آغاز میکند اما طبق نظر مصطفی کارخانه سه بازیکن از این جمع نمیتوانند هم تیمیهای اردونشین خود را در سفر به برزیل و برپایی اردو در ریودوژانیرو همراهی کنند.
ساسان دژآرا، فرهاد سالافزون، ابراهیم چابکیان، آرش کمالوند، محمد طاهروادی، علیرضا جدیدی، گلمحمد سخاوی، ادریس دانشفر، فرهاد قائمی، معین رحیمی، مجتبی غیاثی، مجتبی شبان، رضا صفایی، شهروز همایونفر، غدیر آهنگ، امیر رامشینی 16 بازیکنی هستند که دوشنبه هفته آینده (25 خردادماه) آغازگر اردوی ششم تیم والیبال جوانان خواهند بود.
به غیر از همایونفر، آهنگ و رامشینی سایر اردونشینان تیم والیبال جوانان 4 تیرماه همزمان با پایان مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در امارات، تهران را به مقصد رویودوژانیرو ترک میکنند. مصطفی کارخانه (سرمربی)، حسین حسینی (سرپرست) و علیرضا طلوعکیان (آنالیزور) با اتمام مسابقات امارات از دبی به اردوی تیم جوانان در برزیل ملحق میشوند. برپایی کمپ تمرینی و برگزاری حداقل 4 دیدار دوستانه برنامه 10 روزه تیم جوانان در آمریکای جنوبی است.
تیم والیبال جوانان ایران برای حضور در رقابتهای جهانی هند آماده میشود. این مسابقات 9 تا 18 مردادماه (31 ژوییه تا 9 اوت) در شهر "پونه" برگزار میشود.
سفر به برزیل دومین اردوی برون مرزی والیبالیستهای جوان کشورمان پیش از رویارویی با حریفان جهانی محسوب میشود. پیش از این روسیه میزبان شاگردان جوان مصطفی کارخانه بود. این اردو 11 تا 20 اردیبهشتماه در مسکو برگزار شد.
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