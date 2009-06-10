به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان پیش از سفر به برزیل اردوی ششم خود را با 16 بازیکن در تهران آغاز می‎کند اما طبق نظر مصطفی کارخانه سه بازیکن از این جمع نمی‌توانند هم تیمی‌های اردونشین خود را در سفر به برزیل و برپایی اردو در ریودوژانیرو همراهی کنند.

ساسان دژآرا، فرهاد سال‌افزون، ابراهیم چابکیان، آرش کمالوند، محمد طاهروادی، علیرضا جدیدی، گل‎محمد سخاوی، ادریس دانشفر، فرهاد قائمی، معین رحیمی، مجتبی غیاثی، مجتبی شبان، رضا صفایی، شهروز همایون‎فر، غدیر آهنگ، امیر رامشینی 16 بازیکنی هستند که دوشنبه هفته آینده (25 خردادماه) آغازگر اردوی ششم تیم والیبال جوانان خواهند بود.

به غیر از همایون‌فر، آهنگ و رامشینی سایر اردونشینان تیم والیبال جوانان 4 تیرماه همزمان با پایان مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا در امارات، تهران را به مقصد رویودوژانیرو ترک می‌کنند. مصطفی کارخانه (سرمربی)، حسین حسینی (سرپرست) و علیرضا طلوع‌کیان (آنالیزور) با اتمام مسابقات امارات از دبی به اردوی تیم جوانان در برزیل ملحق می‎شوند. برپایی کمپ تمرینی و برگزاری حداقل 4 دیدار دوستانه برنامه 10 روزه تیم جوانان در آمریکای جنوبی است.

تیم والیبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی هند آماده می‎شود. این مسابقات 9 تا 18 مردادماه (31 ژوییه تا 9 اوت) در شهر "پونه" برگزار می‎شود.

سفر به برزیل دومین اردوی برون مرزی والیبالیست‎های جوان کشورمان پیش از رویارویی با حریفان جهانی محسوب می‎شود. پیش از این روسیه میزبان شاگردان جوان مصطفی کارخانه بود. این اردو 11 تا 20 اردیبهشت‎ماه در مسکو برگزار شد.