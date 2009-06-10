بازیکنان هندبال پارس آزاد شدند/ احتمال واگذاری امتیاز به مناطق نفت خیز

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم هندبال پارس جنوبی بنابر سیاستهای اتخاذ شده از سوی باشگاه انصراف خود را از حضور در لیگ برتر این رشته اعلام و به طور قطع به این رقابتها باز نمی گردد.

وی افزود: بدنبال ارسال نامه ای به فدراسیون هندبال در ماه گذشته، تمام بازیکنان تیم آزاد هستند و رضایت نامه تمام آنها وکادر اجرایی برای پیوستن به تیم های دیگر لیگ برترهندبال صادرشده است.

مدیرعامل باشگاه ورزشی پارس جنوبی خاطرنشان کرد: البته مسئولین شرکت ملی نفت ایران بدنبال راهکارهایی برای واگذاری امتیاز تیم هندبال مردان پارس جنوبی و تیم هندبال بانوان نفت به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران هستند.

وی ادامه داد: از نظر مسئولین نفت نیز این مسئله قطعی است اما هنوز نامه اعلام آمادگی یا واگذاری این تیم به فدراسیون ارسال نشده تا همچنان این دو تیم جزء تیم های منحل شده لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش زنان ومردان باشند.

پورسلمان با تاکید بر اینکه مسئولیت تیم هندبال پارس جنوبی دیگر برعهده باشگاه وکادر اجرایی نیست گفت: چنانچه واگذاری این دو تیم به مناطق نفت خیزجنوب قطعی شود مسئولین این باشگاه بنا به نظر شخصی خود ترکیب تیم را خواهند بست و این احتمال هست که ترکیب قبلی تیم تغییرکند. بازیکنان و کادر اجرایی در ماندن یا نماندن در ترکیب این تیم مختار هستند.

وی بیان کرد: تیم هندبال پارس جنوبی با کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابتهای لیگ سال 87 مجوز حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا را کسب کرد اما بدنبال انصراف این تیم از لیگ برتر فدراسیون باید برای معرفی دومین نماینده ایران در این رقابتها تصمیم گیری کند.