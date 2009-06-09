تعاون روستایی برنج محلی کشاورزان مازندرانی را خریداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ صبح سه شنبه در جلسه بررسی خرید برنج کشاورزان در ساری افزود: هم اکنون به علت واردات برنج و نبود مشتری و تقاضای خرید، بخشی از برنج های محلی همچنان در اختیار کشاورز قرار دارد که درصدد هستیم با تامین نقدینگی، تعاون روستایی استان را مسئول خرید توافقی برنج محلی کشاورزان استان نماییم.

وی با بیان اینکه در این راستا حدود 60 میلیارد ریال اعتبار برای خرید برنج شالیکاران مازندرانی موردنیاز است، تصریح کرد: متاسفانه بانکهای عامل استان تقاضای سود 21 درصدی در ازای تامین این اعتبار را دارند که مقرون به صرفه نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به مشکلات بازار برنج به عنوان استراتژک ترین محصول تولیدی استان اشاره و تصریح کرد: امروز برای حل مشکلات برنج محلی فروش نرفته استان درصدد تامین اعتبار خرید هستیم.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان کارخانه های شالیکوبی در مازندران از وجود 30 درصد شالی در انبارهای این استان خبر می دهند و این درحالی است که تا 45 روز آینده برنج جدید به بازار عرضه خواهد شد.

تورنگ افزود: مازندران با تولید سالانه حدود یک میلیون و350 هزار تن شلتوک برنج نخستین تولیدکننده این محصول در کشور است.