به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "صخره سرخ 2" به نویسندگی و کارگردانی جان وو پنجشنبه 21 خرداد ساعت 22 از شبکه یک پخش می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ژنرال سائو سائو از سوی امپراتور به مقام صدر اعظمی می‌رسد. مخالفان علیه او وارد نبرد می‌شوند، ولی سائو سائو با نیرنگ ارتش مخالفان را تضعیف می‌کند.

اکشن تاریخی و جنگی "صخره سرخ 2" با نام اصلی "رد کلیف 2" با بودجه 80 میلیون دلاری تولید شده و نخستین بار هشتم ژانویه 2009 در چین به نمایش عمومی درآمده است. در این فیلم تونی لیونگ چیو وای، تاکشی کانشیرو، فنگی ژانگ و چن چانگ ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "تلافی" به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه‌کنندگی سیدرضا حبیبی پنجشنبه 21 خرداد ساعت 23:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. در این فیلم شهرام قائدی، شهره سلطانی، مهدی امینی‌خواه و امیر غفارمنش بازی می‌کنند. فیلم داستان امید و پری است که در پی یک اتفاق و شوخی به ظاهر کم‌اهمیت درگیر حوادثی خطرناک می‌شوند...

نمایی از فیلم سینمایی "هنوز نرسیدیم"

فیلم سینمایی "هنوز نرسیدیم" به کارگردانی برایان لوانت پنجشنبه 21 خرداد ساعت 20:55 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم 95 دقیقه‌ای سال 2005 با بودجه 32 میلیون دلار ساخته شد و در اکران عمومی 82 میلیون دلار فروخت. آیس کیوب، نیا لانگ، آلیشا آلن و فیلیپ بالدن در آن بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "هنوز نرسیدیم" آمده است: مردی به دلیل مجاورت محل کارش با محل کار یک زن با وی آشنا می‌شود و از او خواستگاری می‌کند. زن دو فرزند دارد و به ناچار در تعطیلات آخر سال مجبور است در محل کارش حاضر شود. بنابراین مراقبت از فرزندانش را به عهده مرد می‌گذارد.

فیلم تلویزیونی "خدمتکار" به کارگردانی یان توینتن جمعه 22 خرداد ساعت 22:30 روی آنتن شبکه سه می‌رود. فیلم با بازی مارتین شین و ژاکلین بیسه محصول سال 1991 و داستان آن درباره یک کارمند موفق به نام آنتونی است که از طرف شرکت خارجی دعوت به کار می‌شود. او خود را به جای خدمتکار خانم نیکول جا می‌زند و در خانه او مشغول کار می‌شود...

فیلم سینمایی "به رنگ حقیقت" جمعه 22 خرداد ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم محصول سال 2003 هنگ کنگ به کارگردانی رماکو وواک ژینگ وانگ است و ماجرای کشته شدن یک پلیس فاسد از سوی همکارانش را روایت می‌کند.

فیلم سینمایی "سه کارآگاه" جمعه 22 خرداد ساعت 14:20 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی جونگ شائو شیونگ و بازی گوجی سینگ، اینگ شای آی و فو خونگ تهیه شده و در خلاصه داستان آن آمده است: در شهری دو مرکز تئاتر به نام‌های شبنم شادان و زنبق طلایی وجود دارد که با هم رقابت دارند.