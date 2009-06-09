به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره، روز دوشنبه هفته آینده 25 خرداد نخستین جلسه رسمی این شورا برگزار می‌شود.

احکام اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر اوایل هفته جاری توسط محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. قرار است در جلسه هفته آینده، دبیران بخشهای مختلف چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر معرفی شوند.

مراسم اختتامیه سومین جشنواره شعر فجر

اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر عبارتند از: محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد (به‌ عنوان رئیس شورا)، مصطفی امیدی، محمود سالاری، علی شجاعی صائین، علی موسوی گرمارودی، علی معلم دامغانی، حسین اسرافیلی، محمدرضا ترکی، مرتضی امیری اسفندقه، موسی بیدج، فاضل نظری، محمود اکرامی‌فر، جواد محقق، محمدرضا عبدالملکیان، ساعد باقری و پرویز بیگی حبیب‌آبادی.

سومین جشنواره بین المللی شعر فجر اسفندماه 87 و همزمان با سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی به صورت سراسری در مراکز استان‌های مختلف کشور برگزار شد.