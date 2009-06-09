  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

آیت‌الله مکارم شیرازی:

کاندیداها و یارانشان سخنانی نگویند که کل نظام یا اسلام زیرسئوال برود

کاندیداها و یارانشان سخنانی نگویند که کل نظام یا اسلام زیرسئوال برود

آیت الله مکارم شیرازی به کاندیداها توصیه کرد که خودشان و ستاد و یارانشان مراقب باشند سخنانی نگویند که کل نظام یا کل اسلام زیر سئوال برود و اگر نسبت های ناروایی به هر کس داده شده بلافاصله بعد از انتخابات عذرخواهی کنند و ریشه اختلافات آینده را بخشکانند .

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی  در بیانیه ای دو توصیه را با کاندیداها و جوانان کشور در میان گذاشت.

دراین بیانیه آمده است: درآستانه روزانتخابات هستیم می خواستم دو نصیحت کنم اول نصیحتی دوستانه به آقایان کاندیداها که خودشان و ستاد و یارانشان مراقب باشند سخنانی نگویند که کل نظام یا کل اسلام زیر سئوال برود و نسبت هایی به یکدیگر ندهند که سبب شادی دشمنان و یاس بعضی دوستان شود و روی آن در خارج مانور دهند (منظورم همه کاندیداهای محترم است و فرد خاصی را در نظر ندارم).

ما در برابر خون صدها هزار شهید مسئولیم، ما در قیامت باید در برابر این سخنان پاسخگو باشیم و اگر نسبتهای ناروایی به هر کس داده شده بلافاصله بعد ازانتخابات عذرخواهی کنند و ریشه اختلافات آینده را بخشکانند ومردم عزیزمان را به این وسیله امیدوار کنند.

ونصیحتی پدرانه به جوانان عزیز با هر گرایشی که دارند دارم. کشور ما و ملت ما در منطقه و در جهان به عنوان یک کشور پیشرو و یک ملت باکفایت و با درایت و شجاع که می تواند الگو بوده باشد شناخته شده نباید کاری انجام گیرد که این سابقه بسیار خوب مخدوش شود، ازهرکاری که موجب تنش در انتخابات می شود مخصوصا در این دو سه روز بپرهیزند، تقوای الهی و اخلاق اسلامی و منش ایرانی را در نظر بگیرند و از شعارها و تعبیراتی که خدای ناکرده سبب توهین به دیگران است بپرهیزند و سعی کنند همگی در پای صندوقهای رای حاضر شوند تا انتخاباتی پرشور و دشمن شکن داشته باشیم.

من یقین دارم اگر این جهات را رعایت کنیم خداوند به پاداش آن آینده خوبی برای کشور و ملتمان مقرر خواهد فرمود.

کد مطلب 893587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها