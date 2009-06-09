کاندیداها و یارانشان سخنانی نگویند که کل نظام یا اسلام زیرسئوال برود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه ای دو توصیه را با کاندیداها و جوانان کشور در میان گذاشت.

دراین بیانیه آمده است: درآستانه روزانتخابات هستیم می خواستم دو نصیحت کنم اول نصیحتی دوستانه به آقایان کاندیداها که خودشان و ستاد و یارانشان مراقب باشند سخنانی نگویند که کل نظام یا کل اسلام زیر سئوال برود و نسبت هایی به یکدیگر ندهند که سبب شادی دشمنان و یاس بعضی دوستان شود و روی آن در خارج مانور دهند (منظورم همه کاندیداهای محترم است و فرد خاصی را در نظر ندارم).

ما در برابر خون صدها هزار شهید مسئولیم، ما در قیامت باید در برابر این سخنان پاسخگو باشیم و اگر نسبتهای ناروایی به هر کس داده شده بلافاصله بعد ازانتخابات عذرخواهی کنند و ریشه اختلافات آینده را بخشکانند ومردم عزیزمان را به این وسیله امیدوار کنند.

ونصیحتی پدرانه به جوانان عزیز با هر گرایشی که دارند دارم. کشور ما و ملت ما در منطقه و در جهان به عنوان یک کشور پیشرو و یک ملت باکفایت و با درایت و شجاع که می تواند الگو بوده باشد شناخته شده نباید کاری انجام گیرد که این سابقه بسیار خوب مخدوش شود، ازهرکاری که موجب تنش در انتخابات می شود مخصوصا در این دو سه روز بپرهیزند، تقوای الهی و اخلاق اسلامی و منش ایرانی را در نظر بگیرند و از شعارها و تعبیراتی که خدای ناکرده سبب توهین به دیگران است بپرهیزند و سعی کنند همگی در پای صندوقهای رای حاضر شوند تا انتخاباتی پرشور و دشمن شکن داشته باشیم.

من یقین دارم اگر این جهات را رعایت کنیم خداوند به پاداش آن آینده خوبی برای کشور و ملتمان مقرر خواهد فرمود.