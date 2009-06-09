با تبلیغات انتخاباتی خلاف قانون در کرج برخورد می شود

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مواد 66 و 72 قانون انتخابات ریاست جمهوری (فصل تبلیغات) بر ممنوعیت تبلیغات 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای و محو هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی در محل شعب ثبت نام و اخذ رای توسط اعضای شعب تاکید می کند.

وی ادامه داد: در همین راستا در مدت یادشده از ورود هرگونه آثار و نمادهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری که توسط ستادهای تبلیغاتی تعریف و تهیه شده و در ایام قانونی تبلیغات مورد استفاده قرار گرفته است، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

این مسئول بیان کرد: از طرفداران و حامیان کاندیداها انتظار می رود در زمان باقیمانده تا روز انتخابات به قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی احترام بگذارند و بر این اساس عمل کنند.

معاون استاندار تهران با تاکید بر حضور حداکثری و بانشاط شهروندان در پای صندوقهای اخذ رای خاطرنشان کرد: شهروندان باید با دقت و رعایت کامل قوانین و مقررات به وظیفه شرعی و ملی خود در خصوص انتخابات عمل کنند.