به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان آسیا با شرکت 16 تیم به میزبانی تیانجین چین برگزار خواهد شد.
چین (میزبان)، اردن، قزاقستان، کویت، قطر، هند (5 تیم برتر مسابقات جام استانکوویچ)، ایران، لبنان (نمایندگان غرب آسیا)، فیلیپین، اندونزی، سریلانکا (شرق آسیا)، ازبکستان (آسیای میانه)، بحرین و امارات (خلیج فارس) تیمهایی هستند که حضورشان در این دوره از مسابقات قطعی شده است. 2 تیم دیگر شرکتکننده در این مسابقات از شرق آسیا و آسیای میانه با برگزاری رقابتهای انتخابی در این مناطق معرفی میشوند.
بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 15 تا 25 مردادماه (6 تا 16 اوت) برگزار میشود. 3 تیم برتر این پیکارها جواز شرکت در مسابقات جهانی 2010 ترکیه را به دست میآوردند. تیم ملی بسکتبال کشورمان در دوره پیشین رقابتهای جام ملتهای آسیا که در ژاپن برگزار شد با هدایت رایکوترومن به مدال طلا و سهمیه المپیک پکن دست یافت.
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