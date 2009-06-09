43 درصد از باغات کرمان به دلیل نوسانات جوی خسارت دیده اند

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق برآوردهای صورت گرفته تغییرات دمایی در استان کرمان تاکنون به 43 درصد از باغات استان خسارت وارد کرده است که خسارات به وسیله گروههای کارشناسی برآورد شده است و درحال حاضر برنامه ریزی در راستای حمایت از کشاورزان درحال انجام است.
وی افزود: دوره های آموزشی و آشنایی با روشهای ادوات مقابله با سرمازدگی نیز در کرمان با جدیت درحال اجرا است.
وی در ادامه افزود: در آستانه سالگرد فرمان امام راحل در خصوص تشکیل جهاد سازندگی در کشور نیز 51 پروژه زیر بنایی کشاورزی با اعتباری معادل 226 هزار و 651 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: با راه اندازی این پروژه ها هزار و 360 نفر به طور مستقیم و 250 نفر غیر مستقیم وارد بازار کار می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان اجرای 21 طرح در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی با هزینه 99 هزار و 175 میلیون ریال اعتبار که زمینه اشتغال 317 نفر را فراهم کرده است و 17 پروژه آب و خاک با اعتبار 42 هزار و 745 میلیون ریال با ایجاد اشتغال برای 325 نفر و اتمام 13 پروژه در بخش امور دام با اعتبار 94 هزار 731 میلیون ریال که زمینه اشتغال 718 نفر را فراهم خواهد کرد از جمله این طرح ها هستند.
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