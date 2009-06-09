برگزاری 330 کارگاه آموزشی در محلات منطقه 5

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هوشیار معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعلام این خبر افزود : بنا به رویکردها و سیاستهای مدیریت شهری مبنی بر توجه به مسائل اجتماعی و حرکت در مسیر ایجاد شهری سالم و با نشاط و توسعه فرهنگ شهروندی در سطح محلات برگزاری کارگاههای آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کار گاه ها با رویکرد محله محوری با مشارکت ادارات اجتماعی و فرهنگی نواحی 7 گانه اجرا می شود افزود: در یکسال گذشته 330 کار گاه آموزشی با مساحت سلامت حقوق شهروندی بهداشت محیط مشاوره ... در سطح محلات منطقه برگزار شد.