خدمت به دین مردم رسالت اصلی رئیس جمهور است

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تحقق و اجرای این مهم نظر خواص جامعه و انتظار مردم است و حرکت در راستای تقویت ایمان جوانان، تذهیب اخلاق و مسائلی از این قبیل در نهایت می تواند منجر به تحقق این امر شود که خواناده ها احساس امنیت بیشتری نمایند.

وی با اشاره به اقدامات احمدی نژاد جهت شناساندن امام زمان (عج) به جهان تصریح کرد: رئیس جمهور باید تلاش نماید تا امام زمان (عج) در جهان مطرح شود و نام ایشان را در جهان مطرح نماید.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین ادامه داد: احمدی نژاد تا کنون خدمات ارزنده ای را به ثمر نشانده که برخی از آنها به نوعی برابری با اقدامات انجام شده با کل سالهای پیروزی انقلاب اسلامی می نماید چنانچه در عرصه هسته ای عزت اسلام و نام ایران را به ارمغان آورد.

رئیس جمهور باید برای پیشرفت انقلاب و اسلام با رهبری هماهنگ باشد

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: رئیس جمهور باید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) با درد محرومین آشنا باشد و همواره از یک نشاط و شادابی خاصی برای خدمت رسانی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور آینده کشور باید خود و اطرافیانش از اشرافی گری بدور بوده و در مقابل دشمنان نیز هرگز کوتاهی نداشته باشد و ملاک عمل او همواره عزت اسلام و مسلمین باشد.

این نماینده خبرگان رهبری همچنین اظهار داشت: رئیس جمهور آینده کشور باید کسی باشد که با رهبری هماهنگ بوده تا در نهایت با هماهنگی با ایشان سیاست کلی جامعه و مقاصد اسلام و انقلاب را پیش ببرد.

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه "اکنون برخی از تخریبها از سوی برخی از هواداران کاندیداها مطرح است" اظهار داشت: مباحث تخریبی از نظر شرعی حرام است و از لحاظ عقلی نیز باید دقت نمود چرا که این امر کار درستی نیست.

وی ادامه داد: قطعا کاندداهای موجود هر یک از موثرین نظام بوده و خدمات ارزنده ای را کم و بیش به نظام داشته اند و در صورتی که پس از انتخابات آنان انتخاب نشوند دیگر با این تخریبها فضایی برای فعالیت آنان وجود ندارد.