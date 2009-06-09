معیریان برای" یک وجب از آسمان" آنونس ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد پروانه نمایش فیلم سینمایی" یک وجب از آسمان" صادر شده است و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده این فیلم عید فطر درگروه سینما آزادی اکران می‌شود.

این فیلم داستان نوجوانی گل فروش به نام محسن را روایت می‌کند که آرزوی داشتن یک وجب از آسمان را در سر دارد وهیچ کس تحقق چنین آرزویی را باور نمی‌کند ولی ...

بهروز بقایی، لادن طباطبایی، علی سلیمانی، امیر آتشانی، افسر اسدی، مهوش وقاری، محسن قاضی مرادی، نادر سلیمانی، مینا جعفرزاده و آتیلا پسیانی در "یک وجب از آسمان" ایفای نقش می‌کنند.

بهزاد خورشیدی پوستر این فیلم را طراحی می‌کند. معیریان به تازگی فیلم "شیر و عسل" را کارگردانی کرد که به زودی اکران عمومی می‌شود. "یک وجب از آسمان" دومین فیلم وزیریان پس از "خدا نزدیک است" که پارسال اکران عمومی شد.