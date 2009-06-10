811 شعبه ثابت و سیار در استان مرکزی دایر است

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 811 شعبه ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم استان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده شده و امکانات مورد نیاز رایانه ای برای این کار در استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه، از این تعداد، 389 شعبه در شهر و 422 شعبه در روستاها مستقر می شوند که تعداد 495 شعبه ثابت و مابقی سیار است، گفت: در هر شعبه اخذ رای شش نفر اعضای شعبه، یک نفر نماینده فرماندار و دو نیروی حفاظتی کار نظارت و کنترل بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را بر عهده دارند.

نصر الهی با بیان اینکه مقدمات برگزاری انتخابات مطلوب و مناسب دراستان مرکزی فراهم شده است افزود: درمجموع 20 هزار نفرکار اجرایی انتخابات این دوره از انتخابات را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه برگه تعرفه و اقلام برگزاری انتخابات در شهرستان ها توزیع شده است گفت: سر هر صندوق اخذ رای نیز عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: با معرفی نمایندگان کاندیدها از سوی ستاد‌های انتخاباتی کارت شناسایی در چهار رنگ و برای هر کاندیدا یک رنگ صادر شده و نمایندگان آنها می‌توانند تا پایان رای‌گیری در شعبه‌ها حضور داشته باشند.

نصراللهی واجدان شرایط رای دادن در انتخابات را 885 هزار و 557 نفر اعلام کرد و افزود: در این انتخابات افرادی که 18 سال تمام دارند یعنی متولدان 22 خرداد سال 1370 و قبل از آن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه کد ملی افراد شرکت‌کننده در انتخابات در رایانه ثبت می‌شود، گفت: همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی در روز اخذ رای ضروری است.