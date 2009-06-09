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۱۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

هیدینک از فرگوسن انتقاد کرد

هیدینک از فرگوسن انتقاد کرد

گاس هیدینک گفت سرآلکس فرگوسن برای دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا تیم خود را بدرستی آماده نکرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان با نتیجه 2 بر صفر مقابل بارسلونا شکست خورد و جام قهرمانی را به حریف خود واگذار کرد.

هیدینک در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: از دیدن بازی فینال به هیچ وجه لذت نبردم. دیدار خسته کننده ای بود. در آن بازی فقط یک تیم بازی می کرد و آن تیم بارسلونا بود.

وی افزود: در آن دیدار ما شاهد یک نبرد واقعی نبودیم و ثابت شد که آنالیز حریف قبل از رویارویی از چه اهمیت بالایی برخوردار است. بارسا در آن دیدار فوتبال خودش را بازی کرد . آنها از پیش نسبت به نقاط ضعف من یونایتد اطلاع داشتند.

کد مطلب 893698

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