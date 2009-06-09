هیدینک از فرگوسن انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان با نتیجه 2 بر صفر مقابل بارسلونا شکست خورد و جام قهرمانی را به حریف خود واگذار کرد.

هیدینک در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: از دیدن بازی فینال به هیچ وجه لذت نبردم. دیدار خسته کننده ای بود. در آن بازی فقط یک تیم بازی می کرد و آن تیم بارسلونا بود.

وی افزود: در آن دیدار ما شاهد یک نبرد واقعی نبودیم و ثابت شد که آنالیز حریف قبل از رویارویی از چه اهمیت بالایی برخوردار است. بارسا در آن دیدار فوتبال خودش را بازی کرد . آنها از پیش نسبت به نقاط ضعف من یونایتد اطلاع داشتند.