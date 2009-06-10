حضور مسئولانه مردم در انتخابات موجب تحقیر دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان سه شنبه شب در جمع برخی از مسئولان استان در رشت با اعلام اینکه برخورداری از حق انتخاب در جوامع بیانگر توسعه یافتگی آن جامعه است، اظهار داشت: پروردگار متعال انسانها را مختار خلق کرده و انسانها در طول زندگی خود با انتخاب مسائل مختلفی مواجه می شوند و همواره با لحظات و اوقات خاصی روبرو هستند که باید از فرصتها بهره گیرند و با استفاده از تجربیاتی که در طول عمر و زندگی خود کسب کرده اند به بهترین شکل عمل کنند.

وی همچنین انتخاب در زندگی را نوعی آزمایش دانست و افزود: انتخابهای مختلف که در زندگی پیش روی افراد است نتیجه تجربیات کسب شده در زندگی محسوب می شود که افراد با انتخاب آنرا به آزمایش می گذارند.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اینکه تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری شخصیت های بزرگی هستند، گفت: هرفرد ایرانی باید با رعایت احترام در کمال صراحت، تقوا و پرهیزکاری یک فرد را انتخاب کند.

قهرمانی با تاکید برحضور حداکثری مردم در انتخابات 22 خرداد ماه یادآورشد: با حضور حداکثری در انتخابات این روز بعنوان جشن ملی در کشور ثبت شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندارگیلان نیز در ادامه این نشست، انتخابات را فرصتی مهم و مانوری سیاسی - مردمی دانست و گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بطور کامل مردمی است و تمامی دست اندرکاران از میان مردم انتخاب می شوند که این امر بیانگر سلامت انتخابات خواهد بود.

غلامعلی رضوانی حضورهمه جانبه و فعال مردم در انتخابات را مایه افتخار نظام دانست و ادامه داد: حضور مردم در صحنه موجب یأس و ناامیدی دشمنان می شود.