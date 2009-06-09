دو سوم شرکتها از تغییر دامنه ها بی اطلاع اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات جدید دامنه ها به شرکتهایی چون "نایک" و یا "مایکروسافت" این امکان را می دهد که موقعیت "برند" خود را از طریق بیش از 280 توزیع کننده دامنه های اینترنتی که در حال حاضر وجود دارند بهتر کنند.

براساس گزارش رویترز، اگر برای مثال شرکت "نایک" به جای استفاده از دامنه های com. یا org. از دامنه ای بر گرفته از "برند" خود مثل nike. استفاده کند می تواند وب سایتهای بسیار تخصصی مثل running.nike یا runlondon.nike با مارک خود ایجاد کند.

این درحالی است که برپایه تحقیقات موسسه Future Laboratory بسیاری از شرکتها از این توانایی و تغییرات جدید اطلاعی ندارند.

سازمان ثبت نامها و دامنه های اینترنتی (آیکان) که متولی ایجاد دامنه های آدرسهای اینترنتی است از ابتدای سال آینده شروع به جمع آوری درخواستهایی برای دامنه های جدید خواهد کرد.

از سویی دیگر این تحقیقات نشان می دهد که هزینه 185 هزار دلاری ثبت این دامنه های جدید موجب می شود بسیاری از شرکتها دامنه های فعلی را ترجیح دهند.

باوجود این، آیکان پیش بینی کرده است که بین 300 تا 500 درخواست را در سه ماه اول سال آینده برای استفاده از دامنه های جدید دریافت کند.

Future Laboratory در تحقیقات خود از 100 مدیر ارشد فعال در تجارت الکترونیک (e-commerce) مصاحبه کرد که نیمی از آنها از شرکتهای بزرگ و نیمی دیگر از شرکتهای کوچک و یا متوسط بودند.