خراسان رضوی یکپارچه آماده برگزاری انتخاباتی پرشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در خراسان رضوی شور انتخاباتی فضای پر جنب و جوشی را به وجود آورده است که بیشترین رقابت بین دو نامزد مطرح میر حسین موسوی و احمدی نژاد است.

علاوه بر موج گرم انتخابات در مردم، مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان نیز تمهیدات ویژه ای را در این خصوص اندیشیده اند.

فرماندار تربت حیدریه گفت: تامین شرایط مساعد و مساوی برای تبلیغ کاندیداها در حیطه قانونی در تربت حیدریه موجب شور و نشاط فراوان در فضای انتخاباتی این شهرستان شده است.

مجتبی صادقیان با بیان این مطلب، قانونمندی، قانونگرایی و قانون مداری را از شاخصهای انتخابات خوب و سالم معرفی کرد و افزود: مجریان و ناظران با تکیه بر آموزش های ارائه شده در قالب قانون فعالیت می کنند.

وی حاکمیت اخلاق در انتخابات را مهمترین وجه تمایز ایران با دموکراسی غربی خواند و گفت: انتخابات در ایران جلوه دموکراسی واقعی است.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره پیش بینی مجموعا 150 صندوق اخذ رای ثابت و سیار شهری و روستایی در این شهرستان افزود: 106 صندوق به صورت ثابت و 44 صندوق به صورت سیار به جمع آوری آرای مردم خواهند پرداخت.

صادقیان با بیان اینکه 75 صندوق اخذ رای پیش بینی شده در تربت حیدریه شهری است، گفت: 72 صندوق ثابت و سه صندوق سیارشهری پیش بینی شده است.

وی به برابری تعداد صندوقهای اخذ رای شهری و روستایی در تربت حیدریه اشاره کرد و افزود: 34 صندوق از 75 صندوق اخذ رای روستایی در این شهرستان ثابت و 41 صندوق نیز سیار است.

فرماندار قوچان نیز گفت: امکانات و تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره ای هشتمین مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج فراهم است.

علی اکبر رمضانی افزود: ابطال انتخابات هشتمین مجلس در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج به دلیل تخلفات برخی کاندیداها، موجب برگزاری انتخابات میان دوره ای به صورت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری شده است.

وی ضمن درخواست از داوطلبان و طرفداران 6 کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج گفت: در حال حاضر رقبا با رعایت قانون و مقررات به بیان برنامه ها و نظرات خود می پردازند که فعالیت آنها تا پایان مهلت قانونی تبلیغات ادامه خواهد داشت.

فرماندار قوچان از اختصاص 153 صندوق اخذ رای شهری و روستایی برای اخذ آرا مردم شریف حوزه انتخابیه قوچان و فاروج جهت برگزیدن نماینده مجلس و رئیس جمهور، خبر داد و گفت: از این تعداد، 66 صندوق شهری و 87 صندوق روستایی می باشد.

رمضانی اظهار داشت: از مجموع 66 صندوق اخذ رای شهری در شهرستان قوچان 64 صندوق ثابت و دو صندوق سیار خواهد بود.

وی همچنین به پیش بینی 87 صندوق اخذ رای روستایی در قوچان اشاره کرد و گفت: به منظور رفاه حال روستاییان عزیز از این تعداد، 70 صندوق سیار و 17 صندوق ثابت در سطح مناطق و روستاها در نظر گرفته شده است.

فرماندار قوچان ادامه داد: در مجموع 81 صندوق ثابت و 72 صندوق سیار در سطح شهرستان قوچان برای دریافت آرای مردم شهید پرور همیشه در صحنه این شهرستان آماده خواهد بود.

فرماندار بردسکن نیز افزود: ستاد انتخابات بردسکن با تمام توان و رعایت قانون در انتخابات از آرای مردم به عنوان یک امانت، صیانت خواهد کرد.

حبیب الله مقامی افزود: با شناختی که از مردم شهرستان بردسکن داریم، پیش بینی می کنیم بار دیگر با حضور پرشور خود در صحنه، پاسخ قاطعی به دشمنان نظام و انقلاب خواهند داد.

وی با اشاره به فراهم بودن امکانات و تجهیزات و شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و شایسته در 22 خرداد گفت: نظارت دقیق بر عملکرد ستادهای انتخابات کاندیداها، رعایت انصاف و اعتدال در تبلیغات و صداقت و امانت داری در گزارشها با جدیت مورد توجه قرار می گیرد.

فرماندار بجستان به پیش بینی 81 صندوق اخذ رای ثابت و بسیاری شهری و روستایی برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: از این تعداد 66 صندوق ثابت و 15 صندوق سیار است.

مقامی افزود: از مجموع 66 صندوق ثابت اخذ رای در نظر گرفته شده برای شهرستان بردسکن 16 صندوق شهری و 50 صندوق روستایی است.

وی از تجهیز 15 صندوق سیار اخذ رای در بردسکن برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد و گفت: یکی از این صندوق ها در مناطق شهری و 14 صندوق در مناطق روستایی به جمع آوری آرای مردم خواهند پرداخت.

فرماندار بردسکن با اشاره به فضای پرشور انتخاباتی در این شهرستان افزود: در مجموع 17 صندوق شهری و 64 صندوق اخذ رای روستایی برای مشارکت مردم شریف بردسکسن در نظر گرفته شده است.

فرماندار نیشابور نیز در این خصوص گفت: 275 شعبه ثابت و سیار اخذ رای در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با امکانات کامل برای مراحل رایانه ای انتخابات در نیشابور پیش بینی شده است.

جلال هاشمی با اشاره به نشاط موجود در فضای انتخاباتی شهرستان نیشابور گفت: هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی در زمان پیش بینی شده در نیشابور تشکیل شده و در حال حاضر مقدمات برگزاری انتخاباتی مردمی و سالم در شهرستان فراهم می باشد.

فرماندار نیشابور انتخابات را بهترین صحنه بروز اخلاق حسنه معرفی کرد و افزود: آموزشهای لازم به کاربران و دست اندرکاران اجرایی انتخابات در این شهرستان ارائه شده و تمامی شرایط برای صیانت از آرای مردم فراهم است.

هاشمی به در نظر گرفتن 128 صندوق اخذ رای ثابت و سیار شهری در نیشابور اشاره کرد و گفت: از این تعداد 120 صندوق ثابت و 8 صندوق سیار خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی 147 صندوق ثابت و سیار روستایی در شهرستان نیشابور افزود: به منظور رفاه حال روستاییان و سالمندان مناطق صعب العبور، 109صندوق روستایی سیار و 38صندوق ثابت خواهد بود.

فرماندار نیشابور ادامه داد: در مجموع در این شهرستان، 158 صندوق ثابت و 117 صندوق سیار برای جمع آوری آرای مردمی تجهیز شده است.

فرماندار تایباد نیز با اشاره به برگزاری گردهمایی آموزشی و هماهنگی عوامل صندوق های اخذ رای در تایباد افزود: هر چه اطلاعات و آگاهی دست اندرکاران صندوقهای اخذ رای به قوانین و مقررات بیشتر باشد، بهتر می توانند در امر برگزاری انتخاباتی سالم، تلاش کنند.

مهدی هنرور با بیان اینکه این انتخابات برگ زرین دیگری بر تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران خواهد افزود، گفت: مجریان انتخابات باید در ساعات تعیین شده ای که از طریق صدا و سیما اعلام می شود، در گرفتن رای مردم اقدام نمایند و هیچ صندوقی حق بازگشایی صندوق رای قبل از اتمام مهلت قانونی اخذ رای را ندارند.

فرماندار تایباد با اعلام این موضوع که تمامی شرایط برای برگزاری انتخاباتی سالم و بانشاط در شهرستان تایباد فراهم شده است گفت: 87 هزار و 198 نفر در شهرستان مرزی تایباد واجد شرایط رای دادن هستند.