محمدهادی کریمی درباره نمایش "امشب شب مهتابه" به خبرنگار مهر گفت: جهتگیری جامعه به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سیاسی است و این جو همه چیز را تحتالشعاع قرار میدهد. اما بعد از اتمام این دوران برای تلطیف شدن این فضا مردم به سمت استفاده از کالاهای فرهنگی میروند. امیدوارم به زودی این فضا به شکل عادی برگردد و مردم سالنهای سینما را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: در این فیلم ما به جوانان میپردازیم، اما به عقیده من مخاطب اصلی "امشب شب مهتابه" همه اعضای خانواده هستند. در سینمای ایران کمتر فیلمی ساخته شده که بتواند تمام ردههای سنی را درگیر کند. اما فیلم من این قابلیت را دارد و در آن سعی شده روابط سنتی بین خانوادهها به خوبی به تصویر کشیده شود و این نگاه باعث میشود بخشی از مخاطبان با سینما آشتی کنند.
کارگردان فیلم "غیر منتظره" درباره پرداختن به موسیقی در بخشهایی از فیلم تازه خود گفت: موسیقی از نظر احساسی میتواند دو نسل را به هم نزدیک کند و موسیقیستیزی باعث دوری آنها از یکدیگر میشود. در "امشب شب مهتابه" موسیقیستیزی پدر باعث دوری وی از فرزندش میشود و برخلاف آن آشنایی پیام با موسیقی باعث آشتی و نزدیکی با پدرش میشود.
کریمی افزود: موسیقی مانند بیشتر عناصر سنتی در برزخ مانده است. ما هر روز بارها صدای ویلن را از رادیو و تلویزیون میشنویم، اما نمیتوانیم آن را به دست بازیگر بدهیم. همین جایگاه موسیقی را در ایران نشان میدهد که بین سنت و مدرنیته و نسل جدید و قدیم در برزخ است. موسیقی در "امشب شب مهتابه" باعث آشتی دو نسل میشود و گسست نسلها را از بین میبرد.
کارگردان "امشب شب مهتابه" درباره شکلگیری طرح اولیه فیلم گفت: ایده اولیه فیلم برگرفته از داستانی خارجی است که هاشم سبوکی تهیهکننده فیلم "مارال" برای ویرایش به من داد. این داستان از آنجا در ذهنم شکل گرفت و چند بار آن را طراحی کردم. در ابتدا شخصیت اصلی نویسنده بود و بعد از مدتی احساس کردم با حس و حال موسیقی میتوانم بهتر موضوع را مطرح کنم.
وی تاکید کرد: قصد داشتم در فیلم فضای مدرن و سنتی کنار هم باشد و با این موضوع کاملا احساس و دلی برخورد کردم. به نوعی میخواستم با این قصه با خودم آشتی کنم. برای اینکه به سادگی به این فضا دست یابم، از پیچیدگیهای زیادی عبور کردم. چون نمیخواستم حضور فیلمنامهنویس و کارگردان احساس شود و قصه و فضای کلی کار با مخاطب ارتباط برقرار کند.
کریمی درباره بازی دانیال عبادی و مهناز افشار در فیلم گفت: برای نقش یحیی (پیام) دنبال شخصی بودم که در چهرهاش کودکی و معصومیت خاص دیده شود. این شخصیت در فیلم به اندازه کافی تلخ است. به همین دلیل دنبال شخصیت مرد کودک بودم. من و مرتضی شایسته تهیهکننده فیلم چند نامزد داشتیم که دانیال عبادی در هر دو فهرست مشترک بود.
این فیلمساز ادامه داد: شکنندگی روحی یحیی در عبادی به خوبی نمود پیدا کرد. افشار نیز به گمانم اولین نقش دورنگرای خود را خوب ایفا کرد. مخاطب همیشه او را در قالب شخصیتهای شاد و پرانرژی میشناسد. همین به مخاطب کمک میکند بپذیرد شخصیت زن پیش از بیماری همسرش باانرژی بوده و حالا این موضوع باعث درونگرا شدن او شده است.
کریمی با اشاره به حضور احسان خواجهامیری به عنوان آهنگساز فیلم "امشب شب مهتابه" گفت: ما برای این فیلم به شخصی نیاز داشتیم که موسیقی سنتی و پاپ را به خوبی بشناسد و با آهنگسازی فیلم نیز آشنایی داشته باشد. به عقیده من خواجهامیری گزینهای مناسب برای این کار بود و موسیقی متن فیلم بسیار راضیکننده است.
کارگردان "امشب شب مهتابه" ادامه داد: خواجهامیری برای فیلم پنج ترانه اجرا کرد که یکی از انها با آلبوم جدید وی مشترک است و دیگر آهنگها هنوز شنیده نشده است. حضور بازیگران سرشناس و آهنگساز همه در خدمت باورپذیر کردن داستان برای مخاطب است و همه عوامل در خدمت فیلم قرار دارند تا داستان به خوبی با فضاسازیهای مناسب تعریف شود.
فیلم سینمایی "امشب شب مهتابه" دورنمایه معنوی دارد و تفاوتهای سه نسل شامل پدربزرگ، پسر و نوه یک خانواده را در بستر داستانی عاطفی به تصویر میکشد. مهناز افشار، دانیال عبادی، مهوش افشارپناه، آرش تاج و امیرحسین آرمانی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: کریمی، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر تولید: محمد شایسته، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: امیر ترابی، برنامهریز: بهمن گودرزی و تهیهکننده: مرتضی شایسته.
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