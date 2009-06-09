امتیاز تیم دسته یک برای زنجان خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در شورای ورزش استان زنجان افزود: مطمئن هستیم با خرید این امتیاز، یک تغییر و تحول اساسی و مثبت در بین جوانان استان و تربیت بدنی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: : یک درصد اعتبار تخصیص یافته توسط دستگاههای اجرایی به طور متمرکز در اختیار تربیت بدنی استان قرار خواهد گرفت.

رئوفی نژاد با تاکید بر ساخت و ساز زمین های ورزشی در محلات خاطرنشان کرد: در مرکز استان و شهرستان های پرجمعیت باید زمین چمن طبیعی و مصنوعی به ابعاد زمین فوتسال ساخته و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

استاندار زنجان دولت در استان زنجان ابراز کرد: همانند دیگر استان ها، تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر و دسته یک را به دستگاههای اجرایی جهت تیمداری واگذار خواهیم کرد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: مسئولین باید با برنامه ریزی دقیق و تدوین یافته، کارهایی را عملی سازند که باعث ماندگاری و تثبیت موقعیت های حاضر در ورزش استان شود.

استاندار زنجان گفت: باید پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در استان را به گونه ای سامان دهی کنیم که ورزشکاران هم به لحاظ روحی و روانی و هم قانونی تأمین گردند.

در ادامه این جلسه مدیر کل تربیت بدنی استان زنجان گفت: برای اولین بار بعد از 7 سال تیم داری بالاخره امسال برای حضور در مسابقات مختلف مشکل مالی و پشتیبانی از تیم ها نداشته و به راحتی و با خیال راحت توانستیم در مسابقات حاضر شویم.

ایرج رحمانی افزود: افتتاح استخر شهید شهبازی، دو چمن مجموعه چمران، سکوی چمن آببر، چمن مصنوعی ابهر و سالن چند منظوره چمران از اهم اقدامات تربیت بدنی می باشد.

وی ادامه داد: تیم هایی چون ووشو، کاراته، بدمینتون، بسکتبال و بسکتبال با ویلچر با حداقل هزینه ها در مسابقات حاضر شده و می توانستند به مسابقات لیگ برتر صعود کنند، اما خودمان رغبتی برای صعود نداشتیم، چرا که حضور در مسابقات لیگ برتر یعنی 300 میلیون تومان هزینه نمودن که متسفانه فعلاً قدرت هزینه نمودن چنین اعتباری را نداریم.

رحمانی ادامه داد: با توجه به عملکرد بسیار مطلوب تربیت بدنی استان، توانستیم رتبه اول را بر اساس ارزیابی تعداد ورزشکار حضور یافته در تیم ملی، رتبه اول را در بخش امور حقوقی، رتبه اول را به لحاظ فعالیت های روابط عمومی، رتبه اول به لحاظ پروژه های عمرانی و همچنین اختصاص رتبه اول در انتخاب بهترین مدیر کل نمونه در بین 30 استان کشور به زنجان اختصاص دهیم