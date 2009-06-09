به محسن رضایی رای می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : نظر به درخواستهای مکرر از اینجانب مبنی بر اعلام موضع انتخاباتی، به اطلاع می رساند با توجه به اینکه افکار، برنامه ها و رفتار آقای دکتر محسن رضایی با مبانی و معیارهای اسلامی و با مقیاسهای اصول گرایی و اصلاح طلبی واقعی سازگارتر است و ایشان از قدرت مدیریت خوبی برخوردار بوده و مقید به استفاده از همۀ افراد صالح، قطع نظر از گرایشهای سیاسی آنها در دولت و بهره گیری از نخبگان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مدیریت کشور است و از سوی دیگر دچار آفت گرایش به غرب نیست و می تواند عزت ملت بزرگ ایران را در مسئلۀ انرژی هسته ای و مسئلۀ فلسطین کماکان حفظ نماید، لذا اینجانب ایشان را در میان چهار کاندیدای محترم ریاست جمهوری که برای همۀ آنها احترام قائلم اصلح می دانم و ان شاء الله به آقای محسن رضایی رأی خواهم داد.

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