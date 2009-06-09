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۱۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۳۵

محمدابراهیم کاظمی:

750 هزار تعرفه برای انتخابات در خراسان شمالی پیش بینی شده است

750 هزار تعرفه برای انتخابات در خراسان شمالی پیش بینی شده است

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خراسان شمالی گفت: 750 هزار تعرفه اخذ رای برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان خراسان شمالی پیش بینی شده است.

محمد ابراهیم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تعرفه اخذ رای در این استان به نسبت واجدین شرایط، 38 درصد بیشتر از واجدین بوده که صرفا برای جلوگیری از کاهش احتمالی تعرفه در روز اخذ رای پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: در این دوره از انتخابات 531 هزار و 870 نفر واجد شرایط اخذ رای در استان خراسان شمالی هستند.

معاون استاندار خراسان شمالی افزود: بیش از 11 هزار نفر در این دوره از انتخابات کار برگزاری انتخابات را در تمامی هیئتهای اجرایی برعهده دارند.

کاظمی خاطرنشان کرد: برای نظارت علاوه بر هیئتهای اجرایی، برای بازرسی و نظارت از نمایندگان نامزدها نیز استفاده شده و امکانات برای برگزاری انتخابات فراهم است.

کد مطلب 893829

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