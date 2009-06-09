بالکان دروازه ورود اسلام به جهان غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سیریچ رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین روز سهشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در این دیدار، بالکان را دروازه ورود اسلام به جهان غرب عنوان کرد و گفت: برخی کشورهای اروپایی نسبت به این موضوع حساسیت خاصی دارند و میخواهند مسلمانان در این منطقه نیرومند نباشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اسلام از طریق عقل و منطق راه خود را به قلوب و فطرت پاک انسانها باز میکند و دشمنان به هر میزان قوی باشند اسلام از آنها پرقدرت تر است.
وی با اشاره به اعجاز قرآن، تصریح کرد: به هر مقدار که بشر پیشرفت کند مردم آگاهتر میشوند، قدرت قرآن برای ایجاد تعامل و نفوذ بیشتر خواهد شد و نشانههای آن را اکنون شاهد هستیم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به جهاد مردم بوسنی و هرزگوین جهت استقلال گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم بوسنی و هرزگوین بوده و ما امیدوار بودیم پس از جنگ بتوانیم در بازسازی این کشور نقش ایفا کنیم.
وی با اشاره به مشترکات دینی دو کشور اظهار امیدواری کرد همکاریهای فرهنگی ایران و بوسنی و هرزگوین افزایش یابد.
مصطفی سیریچ نیز با اشاره به رشد و گسترش اسلام در منطقه بالکان و بوسنی و هرزگوین، جمهوری اسلامی ایران را دوست خوبی برای مردم این کشور عنوان و بر گسترش همکاریهای مذهبی و دینی دو کشور تاکید کرد.
در این دیدار مصطفی سیریچ رئیسالعلمای بوسنی و هرزگوین با اشاره به سفر به جمهوری اسلامی ایران و آرزوی دیدار با مسئولان کشورمان به ویژه آیتالله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: دیدار با بزرگان انقلاب اسلامی بویژه حضرتعالی برای بنده و همراهانم توفیق بزرگی است و امیدواریم در زمانی مناسب میزبان حضرتعالی در کشورمان باشیم.
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