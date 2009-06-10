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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 40

آنفلوآنزای خوکی زائران ایرانی را تهدید نمی‌کند

آنفلوآنزای خوکی زائران ایرانی را تهدید نمی‌کند

مسئول تیم پزشکی مستقر در عربستان گفت: هیچ موردی از آنفلوآنزای خوکی در شهرهای مدینه، مکه و جده مشاهده نشده است بنابراین جای هیچگونه نگرانی برای زائران ایرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرخانی با اعلام این خبر گفت: یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای خوکی برای یک تبعه غیرعربستانی در چند روز گذشته در ریاض گزارش شده که بلافاصله تحت کنترل قرار گرفته است.

وی افزود: اگر چه تیم پزشکی مستقر در شهرهای جده،‌ مکه و مدینه برای اتفاقات احتمالی آمادگی مناسبی دارد و مواد مورد نیاز برای این احتمال مانند ماسک تهیه شده است ولی با توجه به عدم تردد هیچ یک از زائران به مرکز عربستان جای هیچگونه نگرانی نیست.
کد مطلب 893874

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