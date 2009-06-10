به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرخانی با اعلام این خبر گفت: یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای خوکی برای یک تبعه غیرعربستانی در چند روز گذشته در ریاض گزارش شده که بلافاصله تحت کنترل قرار گرفته است.



وی افزود: اگر چه تیم پزشکی مستقر در شهرهای جده،‌ مکه و مدینه برای اتفاقات احتمالی آمادگی مناسبی دارد و مواد مورد نیاز برای این احتمال مانند ماسک تهیه شده است ولی با توجه به عدم تردد هیچ یک از زائران به مرکز عربستان جای هیچگونه نگرانی نیست.

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