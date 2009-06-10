دنبال بازیکنان اسمی نیستیم / هدفمان تکرار دوران پرافتخار گذشته است

محمد مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : درجذب بازیکنان جدید بدنبال رفع نقاط ضعف و کامل کردن پازل تاکتیکی تیم مورد توجه قرار داشته ضمن اینکه به شرایط مالی باشگاه نیز در خریدهای جدید توجه شده و تلاش کردیم تا بر اساس توانایی های باشگاه حرکت کنیم.

مایلی کهن با ابراز رضایت از جذب بازیکنان جدیدی که تاکنون به تیم سایپا پیوسته اند اظهار داشت: در خریدهای جدید به دنبال بازیکنان اسمی نبوده ایم بلکه سعی کردیم بازیکنانی را به خدمت بگیریم که علاوه بر برخورداری از ویژگی های اخلاقی و فنی ، با معیارهای باشگاه نیز سازگاری داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص تمدید قرارداد حسین کعبی وسید جلال حسینی دو بازیکن ملی پوش این باشگاه یادآورشد : شخصا به این دو بازیکن اعتقاد دارم و جزو نخستین بازیکنانی بودند که نامشان را برای تمدید قرارداد به باشگاه اعلام کردم ولی باید باشگاه هم بتواند شرایط مالی این بازیکنان را تامین کند و ادامه همکاری آنها با سایپا به شرایط باشگاه بستگی دارد.

وی در خصوص آغاز فصل جدید تمرینات تیم سایپا اظهار داشت : طبق هماهنگی که با اعضای کادرفنی داشتیم تمرینات تیم از روز شنبه 23 خرداد آغاز می شود و در نظر داریم با یک دوره بدنسازی 5 هفته ای تیم را برای شرکت در مسابقات آماده کنیم . تاکنون تست های پزشکی لازم از بازیکنان انجام شده و برنامه ریزی کاملی برای آماده سازی فنی و بدنی پیش از آغاز فصل جدید پیبش بینی کرده ایم که امیدواریم با زمانبدی مناسب این برنامه را بطور کامل پیاده کنیم .

مایلی کهن با تاکید بر اینکه سایپا از پتانسیل بالای به لحاظ موجودیت فردی و امکانات باشگاهی برخوردار است ، اظهار داشت : تلاش مجموعه باشگاه سایپا درلیگ نهم قرارگرفتن درکورس قهرمانی و تکرار دوران پر افتخارگذشته این باشگاه است که امیدواریم با پتانسیل موجود بتوانیم نتایج مورد انتظار را درفصل جدید رقم بزنیم. البته تا زمانی که لیست خریدهای باشگاه کامل نشود نمی توانم بطور دقیق در مورد هدفگذاری سایپا در لیگ نهم اظهارنظر کنم ولی به موفقیت سایپا درفصل جدید بسیار امیدوارم.