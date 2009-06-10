پورمحمدی مهره هاشمی بود / قوه قضائیه سالم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان فاطمه رجبی در حاشیه برگزاری همایش زنان در جمع خبرنگاران با اشاره به عزل پور محمدی اظهار داشت: وی نیز از جمله مهره های هاشمی رفسنجانی بود و اکنون نیز که انتقاد می کند باید به وی گفت تو خودت نیز متهم هستی که چرا در کنار این دولت متهم ، به زعم خود ، فعالیت داشته و اکنون نیز می خواهد به عنوان علمی بر علیه احمدی نژاد از طریق سازمان بازرسی در انتخابات دخالت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه اکنون در کشور قوه قضائیه سالمی وجود ندارد ، اظهار داشت: تاکنون به جز آیت الله شاهرودی که موضع گیری علیه احمدی نژاد نکرده شاهد برخی موضع گیری ها بر علیه دکتر احمدی نژاد بوده ایم و چرا باید رئیس دیوان عالی کشور اینگونه موضع گیری نماید.

رجبی در ادامه افزود:‌ من اعتقادی به نظرسنجی های آماری ندارم چرا که این احتمال وجود دارد که در جامعه آماری مد نظر مخالفین و یا موافقین وجود داشته باشند اما آنچه که قطعی به نظر می رسد خیزش یک ملت در دفاع از احمدی نژاد و بر علیه مفسدین برپا شده است.

همسر سخنگوی دولت تصریح کرد: این امر در سفرهای اخیر احمدی نژاد پس از مناظره اول در اصفهان و دیگر شهرها مشهود است.

رجبی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون انتخاباتی چون این انتخابات در ایران از اول انقلاب تا کنون برگزار نشده است اظهار داشت: متاسفانه اکنون عرصه، عرصه جنگ بر سر انتخاب و قدرت است و بسیاری به دنبال کسب و به دست آوردن قدرت از دست رفته خود هستند.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری به دنبال نگه داشتن قدرت و ثروت خود هستند .چنانچه بسیاری از این افراد اعلام می نمایند که در انتخابات سلامت وجود ندارد که البته به لحاظ افکار دشمنان این سلامت وجود ندارد و تا کنون نیز سابقه نداشته که بر علیه رئیس جمهور قانونی یک کشور بجای مناظره با او به وی فحاشی نمایند.

رجبی با اشاره به اینکه بسیاری از رقبا از هم اکنون رای مردم را پیش بینی کرده اند گفت: آنان با توجه به این مسئله سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند.

وی خطاب به کسانی که سلامت انتخابات را زیر سئوال برده اند گفت: احمدی نژاد پس از مناظره اول به شهر اصفهان سفر نمود که مورد استقبال گسترده در این شهر قرار گرفت و یا در مصلای تهران نیز از وی استقبال گسترده کردند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری اظهار داشت: متاسفانه اکنون برخی از دیگر کاندیداها نشان داده اند که به دنبال شورش اجتماعی هستند . چرا که افراد او زنان سگ باز و یا مردان فاسدی هستند که علیه مقدسات شعار می دهند و فحاشی او نیز نشان دهنده این اصل است که آنان پس از انتخابات به دنبال شورش اجتماعی هستند.

رجبی در پایان در پاسخ به خبرنگار دیگری اظهار داشت: عزم احمدی نژاد در معرفی برخی افراد و ... ، به کسانی چون ما نشان دهنده این اصل است که مشکلی نیست که چهار آدمی که باعث آبروریزی نظام شده اند را معرفی کرد.