به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام بهزادی که این روزها مشغول کارگردانی فیلم تلویزیونی "بغض شیشه‌ای" است، فیلم 90 دقیقه‌ای "دانشمند" را به نویسندگی علی خودسیانی می‌سازد. مضمون فیلمنامه طنز است.

در خلاصه داستان فیلم "دانشمند" آمده است: مایکل یک جاسوس حرفه‌ای است که در کشورهای مختلف از عهده انجام عملیات جاسوسی سربلند بیرون آمده است. او برای یک سری ماموریت‌های جاسوسی درباره انرژی هسته ای وارد ایران می شود، اما از سوی دو دانشجوی ایرانی که اخاذی می‌شود با اطلاعات اشتباه ایران را ترک می‌کند.

علیرضا رئیسیان فیلم تلویزیونی "شیفت شب" را بر مبنای فیلمنامه مصطفی رستگاری تهیه می‌کند. داستان این فیلم درباره افسر نگهبان جوانی است که تازه عقد کرده است. در یکی از شب‌ها که شیفت کاری‌اش است پس از رساندن همسرش به خانه دزدی را در حال باز کردن قفل یک طلافروشی می‌بیند و ... هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده است.