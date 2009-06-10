مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: افزایش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تا 18 درصد

بیانیه جمعی از مراجع قم درباره مخدوش نمودن نظام

آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه ای به مقام معظم رهبری: مانع شعله ورشدن آتش موجود در جریان انتخابات شوید



اعتماد:

سونامی اصلاح طلبان در خیابان های ایران

نامه هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری

میرحسین: چرا اجازه می دهیم هر کشوری به ایران توهین کند

اعتماد ملی :

رای به کروبی رای به تغییر

امروز ساعت 18 حامیان کروبی در میدان تجریش

حمایت 187 نماینده ادوار مجلس از نامزدی کروبی



ابرار:

عضو جامعه روحانیت مبارز: نباید با وارد کردن اتهامات واهی به شخصیت های نظام در جامعه شبهه ایجاد شود

مخبرکمیسیون آموزش: ضعف مدیریتی آموزش و پرورش قابل انکار نیست

بیانیه جمعی از علمای قم: مخدوش نمودن خدمات نظام خلاف شرع و موجب شادی دشمن است

فتح چند تن از اعضای حماس را بازداشت کرد

ابتکار:

انتخابات در ایستگاه آخر

احمدی نژاد: ملت دروغگویان را روانه تاریخ خواهد کرد

سفیر آمریکا در باکو: از همتای ایرانی ام برای شرکت در جشن استقلال دعوت می کنم

ایران:

رئیس جمهور در اجتماع باشکوه مردم استان مازندران: کشور در خطر نیست، منافع زورگویان به خطر افتاده است

مرکزن پژوهشهای مجلس: پایین ترین متوسط تورم را در دولت نهم داشتیم

نامه تند و تهدید آمیز هاشمی رفسنجانی علیه احمدی نژاد

اسرار:

نامه آیت الله هاشمی به مقام معظم رهبری: تهمت ها، غیر مستقیم امام(ره) و جنابعالی را نشانه گرفته است

حماسه صداقت موسوی قبل از انتخابات به وقوع پیوست

بیانیه حزب همبستگی ایران اسلامی

چهار نفر یک صندلی؛ انتخاب با شماستچابهار سرمایه گذاران را فرا می خواند

تهران امروز:

دیروز منتشر شد: نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب

اوباما مانع انتشار اسناد شکنجه های سیا

حرف آخر کاندیداها؛ تبلبغات انتخاباتی راس ساعت 24 امروز به طور رسمی پایان می یابد



جام جم :

انتخاباتی پرشور و متفاوت

جزئیات پرسش های آزمون سراسری 88 اعلام شد

آیت الله مکارم شیرازی: جوانان از تنش های انتخاباتی پرهیز کنند

وزارت امور خارجه: حضور در مراسم روز استقلال آمریکا را بررسی می کنیم

جوان:

رئیس جمهور در اجتماع پرشور مردم ساری: باند قدرت و ثروت باید اسباب کشی کند

استقبال با شکوه مازندرانی ها از احمدی نژاد

جزئیات سناریوی اغتشاش خیابانی اصلاح طلبان در آستانه شکست



جمهوری اسلامی:

رزمایش بزرگ نیروی هوایی هفته آینده برگزار می شد

آیت الله مکارم شیرازی: کاندیداها و یارانشان سخنانی نگویند که کل نظام یا اسلام زیر سئوال برود

مخابرات هم ادعای احمدی نژاد را تکذیب کرد

بیانیه 142 اقتصاددان کشور در حمایت از مهندس موسوی

حمایت:

ساعت 24 امشب پایان تبلیغات ریاست جمهوری

نماینده مردم تهران: مشارکت 70 درصدی خواهد بود

رتبه نخست کشوری دادگستری استان در مختومه کردن پرونده ها

حیات نو:

در نامه هاشمی به رهبر انقلاب عنوان شد؛ ابراز نگرانی شدید از وضعیت کشور

راهپیمایی حامیان موسوی از میدان انقلاب به سمت آزادی چهارشنبه 20 خرداد ساعت 16



خبر:

رقابت انتخاباتی به فینال رسید؛ نظرسنجی ها چه می گویند

احمدی نژاد: اگر بمانم از اوباما درخواست مناظره می کنم

فرار قطبی از موضع گیری انتخاباتی

خراسان:

انتخابات ایران در کانون توجه رسانه های خارجی

گزارش عینی خراسان از شیخ نشین امارات

حبیب کاشانی به پرسپولیس بازگشت

دنیای اقتصاد:

بین احمدی نژاد و محسن رضایی صورت گرفت؛ مناظره داغ در میدان اقتصاد

بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران درباره تورم

عرضه سهام سومین بانک دولتی در بورس تهران

سیاست روز:

احمدی نژاد در جمع مردم ساری: خاک پای ملت ایران هستم

4 سال با دولت برخاسته از مردم

نامه گلایه آمیز آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره فضای تبلیغات انتخاباتی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 30 هزار پلیس امنیت انتخابات را تامین می کنند



صدای عدالت:

نامه تاریخی آیت الله هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری؛ تهمت ها شما را نشانه گرفته است

محسن رضایی از احمدی نژاد جلو زد

با حکم دادستانی؛ از انتشار یاس نو جلوگیری شد

فرهنگ آشتی:

با اختصاص فرصت یک سویه صدا و سیما؛ ضرغامی به احمدی نژاد پناه داد

موج حمایت علمای شاخص از محسن رضایی تشدید شد

نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب: باید مانع از گرفتار شدن به سرنوشت بنی صدر شد

کاروکارگر:

خانه کارگر با صدوربیانیه ای خواستار شد: حمایت کارگران از میرحسین موسوی مدافع عدالت علوی

گردهمایی با شکوه هواداران موسوی در ورزشگاه حیدرنیا

نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب در خصوص دروغ پردازی های اخیر: ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و کشور نمی دانم

کیهان:

آخرین پرده سناریوی افراطیون آشوب پس از شکست

استقبال تاریخی مازندران از احمدی نژاد

تولید 17 میلیون تن فولاد در کارخانجات کشور

گسترش:

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن خبرداد: واگذاری سهام معادن به کارگران

طی چهار سال گذشته صورت گرفت؛ کسب مقام اول خاورمیانه در ایجاد ظرفیت نیروگاهی

احمدی نژاد: اگر بمانم از اوباما درخواست مناظره می کنم

حزب الله:

نامه رئیس مجلس خبرگان به رهبر معظم انقلاب

بیانیه علمای برجسته قم درباره انتخابات

پیگرد قضایی تخلفات انتخاباتی نهادهای عمومی

همبستگی:

نامه هاشمی رفسنجانی به رهبرمعظم انقلاب اسلامی

51 درصد بانک صادرات خصوصی شد

کنکور 88 بدون تغییر و در یک مرحله برگزار می شود

احمدی نژاد: با حضور دوباره ام در دولت، بساط چپاول گران از کشور برچیده خواهد شد

همشهری:

پیگرد تخلفاتی انتخاباتی دستگاه ها و رسانه ها در سازمان بازرسی

نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معظم انقلاب

بیانه 50 تن از علمای قم: مخدوش نمودن خدمات نظام خلاف شرع و موجب شادی دشمن است

هدف واقتصاد:

افزایش ارزش بازار سهام به 4/54 هزار میلیارد تومان

عرضه 6 درصد سهام بانک صادرات در 6 دقیقه

سید حسن نصرالله فاش کرد: افشای دو دورغ بزرگ 14 مارس