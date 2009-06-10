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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- انفجار مرگبار در هتلی در پیشاور پاکستان

- دبیر کل سازمان ملل حمله به هتلی در پیشاور را محکوم کرد

- ادعای رابرت گیتس: آمریکا درباره دستاوردهای اخیر دفاعی و هسته ای ایران نگران است

- خالد مشعل به دنبال حل اختلاف بین حماس و فتح است

- خالد مشعل : مشکلی با صلح بر اساس مرزهای 1967 نداریم

- وزرای دارایی اتحادیه اروپا در رسیدن به توافق برای اصلاحات شکست خوردند

- سیا از یک دادگاه آمریکایی خواسته است تا از انتشار65 سند شکنجه مربوط به دوران بوش ممانعت بعمل آورد.

- خالد مشعل از درخواست اوباما برای توقف شهرک ها استقبال کرد

آمریکا: دزدان دریایی ممکن است با تغییر موضع خود به دریایی احمر نقل مکان کنند.

-خوزه اگناسیوس سالافرانکا نماینده کمیته اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات لبنان، نقش رشوه‌های انتخاباتی در لبنان را غیر قابل انکار خواند.

- کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی افغانستان از حذف شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور از فهرست اولیه نامزدها خبر داد.

کد مطلب 893947

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