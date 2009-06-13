606 نانوایی لرستان بهسازی شد

قدرت الله شمس خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 236 واحد خبازی در لرستان وجود دارد که از این تعداد نانوایی 861 باب شهری و 375 باب روستایی است.

وی با بیان اینکه 606 باب از کل خبازیهای لرستان بهسازی شده است، ادامه داد: با نظارت کارشناسان بهداشت و همکاری اداره غله، تعزیرات حکومتی، دادگستری و بازرگانی سایر واحدهای خبازی بهسازی نشده هم با جدیت از حیث فضای فیزیکی، داشتن کارت سلامت و کیفیت تولید نان در حال اجرای فرآیند اصلاح و بهسازی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به وجود ضایعات 30 درصدی نان تولیدی خبازی های لرستان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مساعدت سایر نهادهای مرتبط و ذیربط تا پایان سال 88 شاهد اصلاحات ساختاری موثری در نانوایی این استان باشیم.

شمس خرم آباد همچنین با اشاره به وجود کمیته امنیت غذایی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: این کمیته فعالیت های خوب و امیدوار کننده ای را در دست اجرا دارد و مصوبات خوبی مثل تهیه الگوی مناسب تغذیه ای استان، آموزش روش پخت صحیح نان و فرهنگ سازی در خصوص تهیه نان، نگهداری و مصرف نان در قالب یک کتابچه با همکاری جهاد کشاورزی، صدا و سیما، نهضت سواد آموزی را در دست اقدام دارد.

وی همچنین بررسی وضعیت 10 واحد خبازی بصورت پایلوت با بهترین شرایط بهداشتی را برای تعمیم به سایر واحدهای خبازی استان را نیز از کارهای خوب معاونت بهداشتی استان برشمرد.