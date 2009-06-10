حاشیه نگاری مهر از ورود همزمان رضایی و احمدی نژاد به اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل مناظره چالشی که محمود احمدی نژاد و محسن رضایی شب قبل از آن در تلویزیون انجام داده بودند، هواداران این دو نامزد حساسیت های فراوانی نسبت به شعارهای همدیگر پیدا کرده بودند و این در حالی بود که این دو نامزد ریاست جمهوری بعد از ظهر روز سه شنبه به صورت همزمان وارد فرودگاه شدند تا به نوعی ضرب المثل "دو سلطان در یک اقلیم" برای مردم تداعی شود.

محسن رضایی قرار بود ساعت 15 و 30 دقیقه وارد فرودگاه اهواز شد ولی به علت تاخیر ساعت 18 و 15 دقیقه وارد اهواز شد تا به علت حضور پرشور هواداران و هم استانی های خود در فرودگاه اهواز شوکه شود. ضمن اینکه محمود احمدی نژاد نیز ساعت 18 و 30 دقیقه وارد فرودگاه اهواز شد.

هواداران محسن رضایی قبل از ساعت 15 در محل فرودگاه اهواز منتظر ورود وی بودند و حتی تاخیر چند ساعته ورود وی به اهواز هم باعث متفرق شدن آنها نشد و آنان تا لحظه ورود محسن رضایی با شور و شوق خاصی در انتظار ورود وی بودند.

ساز و دهل و لباس مخصوص بختیاری از جمله ویژگی های خاص استقبال کنندگان بود که باعث جلب نظر هر فردی در فرودگاه می شد.

هواداران رضایی رنگ آبی آسمانی را برای خود برگزدیده بودند و با شال، پرچم و دستبند آبی رنگ به استقبال فرمانده سابق سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی آمده بودند.

محسن رضایی هنگام ورود یک شال آبی به گردن داشت ولی پس از آن و هنگام سخنرانی به درخواست حامیان عرب خود "چفیه مردانه عربی" به گردن انداخت و برای مردم سخنرانی کرد.

بین هواداران رضایی صحبت پیروزی وی در مناظره تلویزیونی با احمدی نژاد بسیار داغ بود و آنها محسن رضایی را پیروز تمام مناظره ها معرفی می کردند و اتفاقات مناظره دوشنبه شب را با آب و تاب برای همدیگر نقل می کردند.

به علت تاخیر هواپیمای حامل محسن رضایی همچنین حضور هوادارن احمدی نژاد در فرودگاه برای استقبال از رئیس جمهور، در چندین نوبت هواداران رضایی به سمت هواداران احمدی نژاد حرکت می کردند که با پادرمیانی بزرگان دو طرف، این مسئله ختم به خیر شد ولی رد و بدل کردن شعار علیه همدیگر تا انتهای مراسم ادامه داشت.

محسن رضایی از درب انبار و محمود احمدی نژاد از درب پاویون از فرودگاه اهواز خارج شدند ولی در مقطعی از مسیر خودروهای حامل این دو نفر در فاصله 50 متری همدیگر قرار گرفت که باعث درگیری های لفظی حامیان هر دو نامزد شد و برخی از تصاویر دو طرف که روی خودروهای حامیان آنها نصب شده بود پاره شد.

اهواز روز گذشته یک هوای بسیار گرم و کشنده تابستانی را پشت سر گذاشت به همین دلیل این موضوع باعث مراجعه حامیان محسن رضایی که از ساعتها قبل در انتظار ورود وی بودند برای خرید بطری های آب به فروشگاه های مستقر در فرودگاه شد اما این افزایش تقاضا منجر به این شد که آب معدنی 200 تومانی با قیمت 500 تومان به مردم فروخته شود.

حامیان محسن رضایی با شعار« رضایی سرافراز، خوش آمدی به اهواز»،« مناظره عالی بود، جای امام خالی بود» و «خوزستان یک کلام، رضایی والسلام» از وی استقبال کردند.

به علت تاخیر در ورود محسن رضایی به اهواز مردم شهرهای ماهشهر، امیدیه، خرمشهر و آبادان نیز تا ساعت ها منتظر ورود وی به شهرهای خود بودند و حتی آبادانی ها تا ساعت 23 نیز منتظر حضور وی در شهر خود شدند.