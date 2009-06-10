نگاهی به نتایج کلی ووشو کاران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی رده های سنی آسیا پس از سه روز رقابت نزدیک و فشرده ووشوکاران 19 کشور سه شنبه شب در ماکائو خاتمه یافت و تیم ملی ووشو کشورمان با 6 پله صعود نسبت به دوره قبل و برای اولین بار در تاریخ ووشو با کسب 6 مدال طلا، یک نقره و 9 برنز در جایگاه دوم تیمی در بخش سانشو و مکان سوم تیمی در مجموع 2 بخش تالو و سانشو مردان و زنان ایستاد.

در این رقابتها تیم جوانان ایران با 17 ووشوکار در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و در 2 بخش تالو وسانشو دختران و پسران شرکت کرد و موفق شد برای اولین بار 6 مدال طلا در یک مسابقه رسمی کسب کند. برای اولین بار 16 مدال کسب کرده و بالاخره برای اولین بار در مجموع تالو و سانشو در رده سوم تیمی قرار بگیرد.

تیم ایران در سانشو با کسب 4 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز در جایگاه دوم قرار گرفت، چین با 5 طلا و 3 نقره در سانشو اول تیمی شد و ویتنام با یک مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز در ردیف سوم ایستاد.

در مجموع دو بخش تالو وسانشو تیم چین با 17 مدال طلا و 3 نقره در جایگاه نخست تیمی ایستاد، ویتنام با 6 مدال طلا، 12 نقره و 6 برنز دوم شد و تیم ایران با 6 مدال طلا، یک نقره و9 برنز در مکان سوم تیم ایستاد.

در دوره قبلی این رقابتها که دو سال قبل کره جنوبی برگزار شد تیم جوانان ایران با کسب یک مدال طلا، 6 نقره و 6 برنز در مجموع تالو و سانشو در جایگاه نهم تیمی ایستاده بود که با این حساب ووشوکاران کشورمان با یک صعود ارزشمند 6 پله ای درجایگاه سوم تیمی در دو بخش تالو و سانشو قرار گرفتند.

مدال های ووشو کشورمان در ماکائو را این نفرات کسب کردند:

1- مهسا دهقان ( تالوی نونهالان – طلا)

2- مریم عصمتی ( تالوی نوجوانان یک مدال طلا و 2 مدال برنز )

3- الهه منصوریان (سانشوی جوانان وزن 48- کیلوگرم طلا)

4- صدیقه دریایی (سانشوی جوانان وزن 60- کیلوگرم طلا)

5- رحیم موسوی ( تالوی جوانان طلا)

6- علی حسین پور (سانشوی جوانان وزن 56- کیلوگرم طلا )

7- میلاد قزل سفلو (سانشوی جوانان وزن 65- کیلوگرم نقره )

8- مهدی مختارپور (تالوی نونهالان برنز)

9- امیر حسین سلطانی( تالوی نونهالان برنز)

10- فرشید اسدیان( تالوی نوجوانان2 مدال برنز)

11- محمد ترکمن( سانشوی جوانان وزن 52- کیلوگرم برنز)

12- اکبر سعیدی ( سانشوی جوانان وزن 60- کیلوگرم برنز)

13- کمیل رودگر صفاری (سانشوی جوانان وزن 70- کیلوگرم برنز)