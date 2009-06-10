راه حل دو دولتی فقط به نفع اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد البطش یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی اظهار داشت: راه حل دو دولتی خطری برای قضیه فلسطین به شمار می رود و ابومازن نباید آن را بپذیرد.

وی در ادامه گفت: راه حل دو دولتی پیش از اینکه به نفع ملت فلسطین باشد مطلقا در راستای منافع اسرئیل است.

بطش با بیان این مطلب افزود: جنبش جهاد اسلامی تنها به یک راه حل اعتقاد دارد و آن تشکیل کشور واحد تحت حاکمیت فلسطین است.

وی ضمن انتقاد از کشورهای عربی و تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل پذیرش راه حل دو دولتی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی یک رژیم غیر قانونی است.

این رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی در پایان گفت: چگونه بپذیریم ملت فلسطین 22 درصد اراضی اصلی خود را دریافت و حال آنکه بیش از 78 درصد سرزمین تاریخی فلسطین به یهودیان اختصاص یابد.