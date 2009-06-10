  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۶

خالد البطش:

راه حل دو دولتی فقط به نفع اسرائیل است

راه حل دو دولتی فقط به نفع اسرائیل است

یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن مخالفت با راه حل دودولتی تصریح کرد که این راه حل مطلقا به نفع رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد البطش یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی اظهار داشت: راه حل دو دولتی خطری برای قضیه فلسطین به شمار می رود و ابومازن نباید آن را بپذیرد.

وی در ادامه گفت: راه حل دو دولتی پیش از اینکه به نفع ملت فلسطین باشد مطلقا در راستای منافع اسرئیل است.

بطش با بیان این مطلب افزود: جنبش جهاد اسلامی تنها به یک راه حل اعتقاد دارد و آن تشکیل کشور واحد تحت حاکمیت فلسطین است.

وی ضمن انتقاد از کشورهای عربی و تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل پذیرش راه حل دو دولتی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی یک رژیم غیر قانونی است.

این رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی در پایان گفت: چگونه بپذیریم ملت فلسطین 22 درصد اراضی اصلی خود را دریافت و حال آنکه بیش از 78 درصد سرزمین تاریخی فلسطین به یهودیان اختصاص یابد.

کد مطلب 893983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها