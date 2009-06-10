به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر عصر سه شنبه در جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: بار اصلی جهش علمی کشور به دوش دانشگاه تهران است. این جهش در عرصه های مختلف حاصل برنامه ریزی با رویکرد دانایی محوری است که در سالهای اخیر بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سند چشم انداز در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور در سطح منطقه به عنوان یکی از برترین ها مطرح است. این جایگاه به دلیل توجه مدیران دانشگاه به توسعه علمی بر بستر اخلاق مداری بوجود آمده است.

رئیس دانشگاه تهران گفت: سال گذشته در حدود هزار و 600 مقاله علمی در دانشگاه تهران تولید شد که بیش از 12 درصد از کل مقالات تولید شده در کشور را تشکیل می داد. این امر باعث شد که دانشگاه در تولید مقالات کشور رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

رهبر اظهار داشت: دانشگاه تهران در سال گذشته بیش از هزار نفر از بهترین نخبگان کشور را به جامعه علمی و اجرائی کشور تقدیم کرده است. دانشگاه تهران از ابتدای فعالیت خود بیش از 200 هزار فارغ التحصیل داشته است که بیشتر آنها پس از انقلاب اسلامی فارغ التحصیل شده اند.

وی اضافه کرد: دانشگاه تهران از ابتدای فعالیت خود بیش از سه هزار فارغ التحصیل در مقطع دکتری داشته که 94 درصد آنها پس از انقلاب فارغ التحصیل شده اند و 85 درصد آنها در حال حاضر عضو هیئت علمی مراکز علمی و دانشگاهی کشور هستند که معادل 10 درصد کل کشور است.

رئیس دانشگاه تهران گفت: 40 هزار نفر نیز فارغ التحصیل دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد هستند که بیش از 90 درصد آنها پس از پیروزی انقلاب بوده اند. 150 هزار نفر نیز در مقطع کارشناسی موفق به اخذ مدرک شده اند که 88 درصد آنها طی 30 سال انقلاب اسلامی به این مهم دست یافته اند.

رهبر افزود: انتشارات دانشگاه تهران در سال گذشته موفق شد به طور متوسط هر روز یک کتاب منتشر کند که از این لحاظ رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.