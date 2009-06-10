سرنوشت نامعلوم 29میلیاردتومان از منابع صندوق رفاه وزارت علوم در هر سال

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زرینه زاد سه شنبه در افتتاحیه نشست مشترک مدیران خوابگاهها و رابطان فرهنگی خوابگاهها در دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: طبق قانون مجلس اجاره بهای خوابگاهها باید در اختیار صندوق رفاه قرار بگیرد. درآمدهای صندوق رفاه از سه منبع دریافت اجاره بها، بازپرداخت وامها و سرمایه گذاری تامین می شوند و اگر یکی از این موارد به خوبی اجرا نشوند بازخورد آن در پرداخت وامها دیده می شود.

وی ادامه داد: قانونگذار به جای اینکه مستقیما این مبلغ را از دانشگاهها بگیرد صندوق رفاه را واسطه کرده است که گرفتن این پول از شما دانشگاهیان بسیار مشکل است. دانشگاهیان مدیران باهوشی هستند که به دنبال صد راه هستند تا از این پرداخت فرار کنند.

جنگ شیرین دانشگاهها و صندوق رفاه!

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: تلاش صندوق بر این بوده است که با تعامل برخورد کنیم اما می توان گفت که دو طرف جنگ شیرینی را انجام می دهند. ما به دنبال این هستیم که پول را از دانشگاهیان بگیریم و به دانشجویان بدهیم و دانشگاهیان هم می خواهند این پول را صرف دیگر موارد دانشگاهی کنند.

اگر مبلغی را می خواهیم را می خواهیم ببخشیم باید خودمان هم بدانیم

وی بیان داشت: به دنبال محکوم کردن کسی نیستیم اما باید مدیریت کنیم. اگر صندوق نتواند منابع خودش را جذب کند از بی عرضگی خودش است. قطعا دانشگاهیان پولی را که از خوابگاهها دریافت می کنند خرج دانشجویان می کنند اما از آنجا که ساز و کارها درست تعریف نشده اند مخارج درست نیستند.

زرینه زاد اضافه کرد: مطلبی که اخیرا در هیئت امنا مطرح کرده ام این است که صندوق رفاه می داند چه میزان درآمد اختصاصی را باید از محل خوابگاهها وصول کند اگر بنا است مبلغی را ببخشیم باید بدانیم و ببخشیم و بعد هم به دانشگاه می گوییم که این اعتبارات بوده و ما بخشیده ایم.

پولی که به صندوق رفاه باز می گردد یک ششم مقدار واقعی است

وی با بیان اینکه در حال حاضر پولی که به صندوق بازمی گردد یک پنجم تا یک ششم مقدار واقعی است، گفت: این امر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: در حال تدوین یک شناسنامه هستیم که مقدمات این شناسنامه در ابعاد متفاوتی دیده شده است و خوابگاه به خوابگاه در حال تکمیل شدن است و برنامه مستقلی برای آن ریخته می شود که این شناسنامه را در زمان مناسب به معاونین دانشگاهها می دهیم. به عنوان مثال موردی را داریم که خوابگاهی 10 سال قبل ثبت شده است و در ترم گذشته یک بار دیگر ثبت شده است. شما این 9 سال کجا بودید و پولش کجا رفته است. این امر حساب و کتابی دارد.

وی افزود: در آمد سالانه صندوق از خوابگاهها باید 34 میلیارد تومان باشد در حالی که درآمدمان به زور به پنج میلیارد می رسد. اینکه این پول کجا خرج شده است باید چگونه مشخص شود؟

قطع تسهیلات برخی دانشگاهها به دلیل عدم پرداخت اجرا بهای خوابگاهها به صندوق رفاه

زرینه زاد اضافه کرد: نسبت دریافت تسهیلات وام متناسب با نسبت آورده به صندوق است از این پس هر کدام از دانشگاهها که پول را پرداخت کرد وام دریافت می کند و در این بحث بسیار جدی هستیم. اخیرا هم تسهیلات بعضی از دانشگاهها را به دلیل اینکه اجاره بهای خوابگاهها را به حساب نریخته اند قطع کرده ایم. ضمن اینکه تسهیلات دانشگاهها و واحدهایی که در این زمینه تکلیفشان مشخص نیست تا اطلاع ثانوی قطع است.

وی با باین اینکه بحث نشریه را هم در راستای اهداف خوابگاهی قرار داده ایم گفت: نشریه ای که منتشر می شد تنها یک کپی از صفحات نخست نشریات بود که تصمیم گرفتیم در این نشریه مواردی را منتشر کنیم که برای دانشجویان دانشگاهی کاربرد داشته باشد و در محیط خوابگاهی نشریه مفیدی باشد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: به دنبال فعال کردن بحث آموزش هستیم و امسال برای نخستین بار بحث سرمایه گذاری در این زمینه را آغاز کرده ایم و اساسنامه ای هم طراحی شده است که این کار را از خوابگاه آغاز می کنیم.

من خوابگاه را به صورت دلار می بینم

وی افزود: من خوابگاه را به صورت دلار می بینم. خوابگاه برای صندوق رفاه یک منبع درآمد است و از اینکه یکی از منابع درآمد ما بر روی زمین مانده باشد نگران هستیم.

زرینه زاد اظهار داشت: بخشنامه ای را به دانشگاهها فرستاده ایم مبنی بر اینکه خوابگاههای جدید التاسیس که به دلیل نبود بودجه تجهیز نشده و مورد استفاده قرار نگرفته اند را به صندوق معرفی کنند تا وارد تعامل با دانشگاه شویم و سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه را در یک بازه زمانی از دانشگاه پس خواهیم گرفت.

66 خوابگاه در حال کلنگ خوردن هستند

وی افزود: در حال حاضر 66 خوابگاه در حال کلنگ خوردن هستند و قطعا در سال آینده و سالهای بعد با مشکل رو به رو خواهیم شد اما راهکار رشد سرمایه گذاری کمک می کند دانشجویان بیشتری تحت پوشش خوابگاه قرار بگیرند.

ارزیابی استحکام خوابگاههای قدیمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارزیابی استحکام خوابگاههای قدیمی را از دیگر برنامه های صندوق خواند و بیان داشت: به دنبال این هستیم که از اعتبار دولت در این زمینه بهره بگیریم و خوابگاههای قدیمی را بازسازی کنیم و در این زمینه صحبتی هم با ستاد بحران داشته ایم.

وی اضافه کرد: همگی شاهد بودیم که در زلزله بم تنها در یک خوابگاه 350 دانشجو از دست رفتند و در صورت وقوع زلزله در تهران یا شهرستانهای دیگر که خوابگاهایشان مملو از دانشجو هستند این امر بسیار خطرناک است. امیدواریم این بحث با ابلاغ آیین نامه جدی تر پیگیری شود.

جلوگیری از توسعه خوابگاههای ملکی

به گزارش مهر، زرینه زاد اظهار داشت: سیاست کلی صندوق رفاه در مقوله خوابگاهها گرفتن ارائه خدمات از دانشگاه و واگذاری آن به بخش خصوصی است و هرچه در توانمان باشد از توسعه خوابگاههای ملکی جلوگیری می کنیم.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که به مرور زمان خوابگاههای غیردولتی را سازمان بدهیم و خوابگاههای استیجاری و ملکی را از دست دانشگاه خارج کنیم تا دانشگاهها به نوعی از شر داستان خدمات دولتی خلاص شوند.

تقدیر از روسای دانشگاهها با اعزام آنها به یک سفر زیارتی و سیاحتی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در حوزه رفاهی بناست با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارتخانه و صندوق رفاه روسای دانشگاهها به همراه خانواده هایشان به سفرهای زیارتی و سیاحتی فرستاده شوند تا به نوعی از خدماتشان در این چهار سال قدردانی شود.

وی همچنین از راه اندازی سایت صندوق رفاه خبر داد و بیان کرد: این سایت در حال حاضر فعال است و همه متقاضیان می توانند از طریق این سایت با صندوق رفاه در ارتباط باشند تا در جریان مشکلاتشان قرار بگیریم.