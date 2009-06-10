به گزارش خبرنگار مهر، آخرین ساخته مجیدی که خرس نقرهای بهترین بازیگر جشنواره فیلم برلین را برای رضا ناجی به ارمغان آورده، از حدود 70 روز پیش در یک سینمای آمریکا روی پرده رفته و در این مدت به فروش 75 هزار دلاری دست یافته است. "آواز گنجشکها" در روزها و هفتههای آینده در چهار سالن دیگر به نمایش درمیآید.
فروش این فیلم در سایر نقاط دنیا جز ایران هم تقریبا 25 هزار دلار بوده تا مجموع درآمد آن در بازارهای بینالمللی مرز 100 هزار دلار را پشت سر بگذارد. "آواز گنجشکها" پیشتر در کشورهای اروپایی هلند، بلژیک، آلمان، نروژ و یونان به نمایش درآمده و نسخه DVD آن در بلژیک پخش شده است.
"آواز گنجشکها" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه ملی برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بهترین تدوین برای حسن حسندوست، بهترین چهرهپردازی برای سعید ملکان و بهترین موسیقی متن برای حسین علیزاده شد. ضمن اینکه در چند رشته دیگر نامزد دریافت جایزه بود.
این فیلم در سایت سینمایی متاکریتیک از 12 نقد نوشته شده بر آن نمره نسبتا خوب 73 از 100 گرفته است. کلودیا پیگ منتقد یو اس ای تودی به آن نمره 88 داده و منتقدان نیویورک تایمز و سالن هم برای فیلم نمره 80 را در نظر گرفتهاند. ورایتی، بوستن گلوب، ویلیج وویس، هالیوود ریپورتر، وال استریت جورنال و لس آنجلس تایمز هم "آواز گنجشکها" را نقد کردهاند.
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