ووشو ایران برای نخستین بار سوم شد / نایب قهرمانی سانشو مردان و زنان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو رده های سنی آسیا(نوجوانان و جوانان) از روز یکشنبه هفته جاری در ماکائو آغاز شد وتیم های مردان و زنان ایران که در دوره قبل عنوان نهم را کسب کرده بودند، در این رقابتها حضور یافتند.

در پایان این مسابقات که عصر سه شنبه به پایان رسید تیم های ووشو چین با کسب 17 مدال طلا و 3 مدال نقره به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. ویتنام با 6 مدال طلا ، 12 مدال نقره و 6 مدال برنز در جایگاه دوم ایستاد.

تیم ملی تالو ایران

تیم های ملی سانشو و تالو ایران نیز با کسب 6 مدال طلا، یک نقره و 9 برنز برای نخستین بار در یک تورنمنت رسمی و بین المللی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

ضمن اینکه تیم های سانشو مردان و زنان ایران با کسب 3 مدال طلا ، یک نقره و یک برنز به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست پیدا کردند.

تیم ملی سانشو ایران

ووشو ایران در دوره گذشته رقابتهای قهرمانی آسیا که در کره جنوبی برگزار شد با کسب یک مدال طلا ، 6 نقره و 6 برنز به عنوان نهم دست پیدا کرده بود.