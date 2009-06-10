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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۰

تحولات امنیتی پاکستان /

حمله انتحاری در هتلی در پیشاور/ کشته و زخمی شدن 85 نفر

حمله انتحاری در هتلی در پیشاور/ کشته و زخمی شدن 85 نفر

بر اثر یک حمله انتحاری در هتل پنج ستاره "پرل کونتیننتال" در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان 15 نفر کشته و دستکم 70 نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، پیشاور به عنوان شهر اصلی شمال غرب پاکستان شناخته می شود که در نزدیکی دره سوآت قرار دارد، جایی که با موج شدید خشونت ها مواجه است.

بر اساس این گزارش دستکم ده نفر از قربانیان از اعضای نیروهای سازمان ملل بودند.

همچنین "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل و "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان به شدت این حمله انتحاری را محکوم کردند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده نگرفته است اما مردم محلی اعتقاد دارند این حمله تروریستی کار شورشیان طالبان بوده است.

انفجار بمب ساختمان چهار طبقه هتل پنج ستاره را ویران کرد و پس از این حمله انتحاری نیروهای امدادی مجروحان را به محل امنی منتقل کردند.

 

 

کد مطلب 894006

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