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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

حامیان کاندیداها باید هنجارهای رفتاری و اخلاقی را رعایت کنند

حامیان کاندیداها باید هنجارهای رفتاری و اخلاقی را رعایت کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: نامزدها و به ویژه حامیان آنها باید هنجارهای رفتاری و اخلاقی را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری شامگاه سه شنبه در جلسه بزرگداشت شهدای هفت تیر افزود: اگر افرادی از خطوط قرمز نظام اسلامی عدول کنند به طور قطع نمی توانند با نظام همراهی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم در انتخاب خود صادق هستند، گفت: مشارکت گسترده ی مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پاسخی به مخالفان نظام اسلامی خواهد بود.

انصاری با بیان اینکه امروز توجه دنیا به انتخابات ایران معطوف است، افزود: باتوجه به رویکرد جدیدی که در انتخابات ایجاد شده است، پیش بینی می شود مشارکت مردم چشمگیرتر باشد.

انصاری ادامه داد: اندیشه و افکار نوگرایی شهید بزرگوار بهشتی، در شکل گیری قوه قضاییه غیرقابل انکار است و مبنای نوگرایی اندیشه های شهید بهشتی تا دهه های آینده نیز در کشور چشمگیر خواهد بود.

کد مطلب 894024

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