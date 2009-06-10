انتقال نخستین زندانی گوانتانامو به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط بحرین، احمد خلفان گیلانی که یکی از نیروهای اصلی القاعده است از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو بازداشت بوده است.

اتهام این عضو القاعده دست داشتن در حمله به سفارت آمریکا در دارالسلام و نایروبی در سال 1998 است.

وزیر دادگستری آمریک در این باره اظهار داشت: این متهم به اتهامات خود درباره شرکت در عملیاتهای تروریستی در دادگاه پاسخ خواهد گفت.

پیش بینی می شود با توجه به اتهامات گیلانی در کشتن کارکنان دو سفارت آمریکا در آفریقا و تلاش برای استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بر ضد شهروندان این کشور، حداقل مجازات وی اعدام یا زندان ابد باشد.