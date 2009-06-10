موافقت هفت کشور با تحریمهای بیشتر علیه کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی هفت کشوری هستند که موافقت خود را با قطعنامه شورای امنیت اعلام کردند.

سفیر آمریکا در ملل متحد گفت: آمریکا در جستجوی قطعنامه قوی با اقدامات قوی است.

سوزان رایس گفت: دولتهای غربی از جمله ژاپن و کره جنوبی بر صدور یک قطعنامه جدید تاکید کردند و همپیمانان نزدیک کره شمالی از جمله روسیه و چین اعلام کردند که شورای امنیت باید یک پاسخ متقاعد کننده را به آزمایش هسته ای 25 مه کره شمالی ارائه دهد.

بر اساس این گزارش تصاویر جدید ماهواره ای از وب سایت Gobal Security یک مقر جدید را برای آزمایش موشک تائپودونگ -۲ در ساحل شمال غربی کره شمالی در نزدیک چین نشان می دهد و گزارش شده است که پیونگ یانگ تقریبا پس از 10 سال بازسازی این موشک آماده آزمایش آن است.

کره شمالی آخرین بار در ماه آوریل یک موشک دوربرد را پرتاب کرد. کره شمالی سه شنبه گذشته پس از آزمایش دو موشک، یک فروند موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. این موشک جدید KN-01 نام داشته و برد آن برابر با 160 کیلومتر است.



