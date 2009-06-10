تدوین "یک بازی ساده" شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم دوشنبه در تهران به پایان رسید. آخرین سکانسهای این فیلم سینمایی در لوکیشنی در پاسداران و با حضور همه بازیگران فیلمبرداری شد و از اول هفته آینده کاوه ایمانی تدوین را شروع میکند.
امیر جعفری، نیما شاهرخشاهی، سارا خوئینیها، سحر زکریا و سحر قریشی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "یک بازی ساده" را حمید گرشاسبی براساس طرحی از رامبد جوان نوشته است. این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاد است که پس از 15 سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا شدهاند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزهای میشود تا فرهاد رقیب عشقی خود را از میدان به در کند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری: شهرام متولیباشی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح چهرهپردازی: مهدیه اعرابی، دستیار کارگردان و برنامهریز: حجت ذیجودی، منشی صحنه: بهشته ناصری، جانشین تولید: علی رضایی و مدیر تولید: علی رنجدوست.
مهدی برقعی فیلم سینمایی "سفر به شرق" و فیلمهای تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم" و "خاطره" را در کارنامه دارد.
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